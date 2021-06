Fondation de l'Organisation dommages sismiques

Berne (awp/ats) - Cantons, assureurs privés et établissements cantonaux d'assurance ont fondé l'Organisation dommages sismiques (ODS). La nouvelle organisation entend tenir un rôle central dans la gestion des tremblements de terre, a-t-elle annoncé vendredi.

L'organisation doit être opérationnelle en 2023. En cas de séisme, l'ODS apportera un soutien aux cantons pour l'évaluation des dommages aux bâtiments et pour l'estimation des coûts de la reconstruction. La branche de l'assurance souhaite ainsi faire profiter de son expérience dans le domaine de la détermination des dommages et du traitement des sinistres.

La Suisse peut être frappée à tout moment par un tremblement de terre de forte magnitude, rappelle l'organisation. D'après l'analyse nationale des risques de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), les séismes font partie des risques majeurs en Suisse, au même titre que les pénuries d'électricité et que les pandémies.

Un tremblement de terre peut engendrer des coûts économiques de plus de 100 milliards de francs suisses. Le montant des dommages dépend essentiellement de la rapidité de la gestion de l'événement et du temps écoulé jusqu'à ce que la vie sociale et économique puisse reprendre son cours normal.

L'ODS garantira que la reconstruction puisse rapidement être entamée après un tremblement de terre. Sans estimation des dommages, la reconstruction tarde d'autant plus et les coûts économiques ne cesseraient d'augmenter. L'organisation contribuera grandement à ce que l'économie et la société puissent se relever rapidement après une telle catastrophe naturelle.

L'ODS est le fruit d'un partenariat public-privé. Elle est prise en charge et financée par les cantons, les établissements cantonaux d'assurance et les assureurs privés. Des services fédéraux comme le Service Sismologique Suisse à l'EPF Zurich, l'OFPP et l'Office fédéral de l'environnement soutiennent également l'ODS.

