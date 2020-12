Fondation kENUP : la BEI et la Fondation FIND soutiennent la fabrication de réactifs innovants à base de plantes en Afrique pour lutter contre la COVID-19 et d'autres maladies endémiques

La fabrication de réactifs en Afrique pour les kits de dépistage rapide et le traitement de la COVID-19, ainsi que d’autres maladies endémiques, sera transformée grâce à la construction d’une nouvelle installation de Cape Biologix Technologies à l'île Maurice.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201218005664/fr/

Belinda Shaw, CEO Cape Biologix, Mamokgethi Phakeng, Vice-Chancellor University of Cape Town and Dr Wolfram Otto, CFO Cape Biologix (Photo: Business Wire)

Cela permettra à la société de développer la fabrication innovante à base de plantes et de commercialiser le développement fructueux de protéines recombinantes à base de plantes, et en particulier d’anticorps, dans le cadre d’une scission de l'Université du Cap. L’installation manufacturière vise à garantir la fourniture de réactifs essentiels pour la production de 100 millions de vaccins par mois en vue d’une distribution en Afrique, dans les Caraïbes et dans la région Pacifique.

Initié par la Fondation kENUP, le nouveau financement de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Fondation pour l'innovation en matière de nouveaux diagnostics (FIND) pour le projet de 47,5 millions d’euros (M€) a été officiellement accepté aujourd’hui. La BEI apportera 33,3 M€ pour l'unité de fabrication spécialisée à l'île Maurice. Cet apport a été complété par la Fondation FIND à hauteur de 3,2 M€, une somme qui est utilisée pour financer le développement rapide de la phase de production pilote au Cap, en Afrique du Sud.

« L’intensification de l’innovation médicale et de la fabrication spécialisée est cruciale pour contrôler la COVID-19 et combattre d’autres maladies pouvant être traitées, mais pour lesquelles un traitement reste un privilège limité. La BEI se réjouit d’apporter 33,3 M€ pour aider Cape Biologix à étendre la production pharmaceutique, créer des emplois et améliorer l’accès à des tests et traitements des maladies abordables en Afrique et à travers le monde en rendant des protéines clés plus abordables. Ce nouvel investissement apporte une recherche de classe mondiale de laboratoires au Cap en vue d’améliorer la vie de millions de personnes. Dans le cadre de Team Europe, la BEI s’est engagée à travailler avec des partenaires mondiaux pour réduire l’impact de la pandémie de COVID-19 et améliorer la santé publique dans les années à venir », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« L’innovation et la fabrication locales sont vitales pour garantir que des tests de qualité atteignent tous ceux qui en ont besoin. Nous sommes très heureux de nous appuyer sur nos relations de longue date en Afrique du Sud pour travailler ensemble sur ce projet transformateur avec Cape Biosur, en partenariat avec la BEI, transformant ainsi des recherches passionnantes en produits concrets qui bénéficieront à tous dans la région. La création de capacités locales est non seulement nécessaire aujourd’hui pour la COVID-19, mais elle permettra également d’améliorer l'état de préparation de l’Afrique du Sud pour faire face aux menaces futures », a expliqué le Dr Catharina Boehme, PDG de la Fondation FIND.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201218005664/fr/