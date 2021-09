Fonds Europa One : Commentaire Août 2021 02/09/2021 | 15:39 Envoyer par e-mail :

Les marchés actions mondiaux ont poursuivi leur ascension au cours du mois d'août, en relativisant la portée des événements adverses du moment, qu'ils soient monétaires, géopolitiques ou économiques. Les investisseurs ont l'air d'avoir pris leur parti d'un contexte sanitaire toujours fluctuant et d'une probable réduction des plans de soutien des banques centrales d'ici la fin de l'année. Comme une sorte de monnaie d'échange, la Fed a semblé éloigner un peu plus encore la menace d'une hausse de taux. Dans ce contexte, le fonds Europa One a encore progressé de 1,86%, en ligne avec l'évolution du marché. Il a notamment bénéficié d'une double annonce d'OPA sur des dossiers allemands qui avaient déjà fortement contribué à la performance. D'abord sur Zooplus, le vendeur en ligne de produits et de nourriture pour animaux domestiques, racheté à 390 EUR par action par le fonds Hellman & Friedman, soit une prime de 50% sur les cours moyens précédant l'opération. Ensuite sur ADVA Optical Network, acteur très spécialisé des réseaux, qui sera acquis en titres par l'américain Adtran. Les italiennes Sanlorenzo et Interpump ont aussi enregistré un beau parcours, au contraire de leur compatriote Tod's, dont la prime spéculative s'est dégonflée. La valeur sûre du moment, le néerlandais ASM International, poursuit son cavalier seul en tête des palmarès européens. L'automobile continue en revanche à souffrir malgré des niveaux de valorisation très faibles, à cause des pénuries de composants électroniques qui désorganisent toujours la production. Nous avons procédé à quelques arbitrages, en profitant par exemple du trou d'air sur LVMH ou des fondamentaux intéressants de Smurfit Kappa. Nous surveillons en cette rentrée le calendrier du démantèlement progressif des programmes de rachat d'actifs des grandes banques centrales et la tournure que va prendre la crise d'autorité de Pékin envers plusieurs secteurs stratégiques, qui intervient au moment où la dynamique économique chinoise marque le pas. Nous maintenons une allocation équilibrée toujours tournée vers la qualité et de bons fondamentaux.





