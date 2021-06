Fonds Europa One : Commentaire Mai 2021

Mai est le cinquième mois consécutif de progression du STOXX Europe 600 Net Return, qui s'est adjugé 2,59%. La Consommation Cyclique, la Finance et l'Industrie, dans cet ordre-là, affichent toujours les plus belles performances de l'année en Europe. Dans ce contexte, les entreprises fortement corrélées à la croissance économique et celles qui affichent une décote sur leurs fondamentaux ont continué à briller. C'est le cas de Derichebourg et Tod's dans votre fonds, deux valeurs moyennes dont les gains ont dépassé 20% en mai. Il faut aussi saluer le bon comportement du constructeur automobile BMW et du transporteur maritime AP Moller Maersk, qui opèrent sur des thématiques porteuses. Nos autres positions cycliques (Trigano, Saint-Gobain, Signify et Volkswagen) ont aussi connu une période très positive.

A contrario, la poche technologique continue à souffrir d'un désamour conjoncturel. Prosus et Ericsson en font partie, comme les acteurs de la vente à distance Shop Apotheke et Zooplus. Toutefois, ces dossiers conservent des fondamentaux de qualité et font partie des gagnants de long terme de l'univers numérique. Les scandinaves Metsä et AcadeMedia traversent eux aussi une période plus compliquée, mais leurs perspectives de résultats restent bien orientées. Europa One a progressé de 1,9% sur le mois écoulé et progresse de 17,8% contre 14,3% à son indice de référence.



Le mois de juin est en général plus calme pour les entreprises, en attendant les résultats semestriels en juillet. L'environnement macroéconomique prendra le relais avec pour échéance principale la réunion de la banque centrale américaine prévue le 16 juin, durant laquelle il sera probablement beaucoup, beaucoup question d'inflation.