Fonds Europa One : Commentaire annuel 2020

Voici notre commentaire sur l'année 2020 concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Lyxor. Le fonds Europa One est en cours de déplacement vers notre nouveau partenaire : Cholet Dupont. Nous reviendrons prochainement vers vous pour communiquer sur le partenariat. Aucun impact pour les investisseurs existants et la stratégie du fonds. Le début d'année 2020 a été particulièrement difficile, marqué par la crise du coronavirus et le choc historique d'un confinement total. Dans un premier temps, les cours boursiers de toutes les sociétés ont été impactés, sans discernement. Courant Mars, nous avons décidé de rebalancer notre portefeuille mais surtout d'effectuer des arbitrages pour investir majoritairement dans des sociétés étant faiblement voire positivement impactées par la crise ; et quoi qu'il en soit d'éviter les secteurs les plus concernés par l'arrêt de l'activité.



Cette décision nous a permis de surperformer très largement l'indice Stoxx Europe 600 une fois le rebond amorcé. Début novembre, l'annonce de la découverte d'un vaccin a engendré un violent rattrapage des valeurs les plus cycliques dans lesquelles nous étions faiblement investis. Ce rebond, que nous avons dans un premier temps subi, a provoqué une sousperformance marquée puisque nous étions toujours faiblement investis dans ces sociétés et secteurs. Nous avons ensuite considéré que ce rebond était bien trop rapide et important compte tenu des fondamentaux durablement dégradés de la plupart de ces sociétés. Nous pensions également qu'il faudrait du temps avant que les progrès vaccinaux ne produisent leurs effets sur l'économie réelle. Nous n'avons donc pas succombé aux sirènes des valeurs cycliques mais conservé notre cap, c'est-à-dire investir dans des sociétés saines, en croissance et dont le momentum des perspectives opérationnelles est positif.



Cette approche sereine des événements, renforcée par nos process d'investissements reposant sur nos outils et bases de données factuelles ont permis au fonds Europa One de très bien se comporter en 2020 et ainsi de se classer parmi les 10% des fonds Actions Europe les plus performants sur l'année (Source Quantalys). Nous ne sommes pas mécontents de cette performance puisque que nous sommes restés, comme prévu, investis à 100% sur toute la période et que cette performance ne repose donc pas sur des opérations de Market Timing conduisant inévitablement sur la durée à des erreurs de jugement.



L'année 2021 démarre bien pour le fonds, le marché continuant de nous donner raison. Merci de votre confiance. Je profite de ce commentaire pour vous souhaiter ainsi qu'à vos proches la meilleure année possible, la santé avant tout, mais aussi la patience pour un prompt retour de la liberté et de la joie de vivre.







