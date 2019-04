Fonds Europa One : Commentaire période du 01 au 15 avril

Période du 01 au 15 avril 2019. Après une fin mars poussive, les marchés sont repartis de l’avant, avec de belles progressions à la clef en Europe, en particulier du côté des mal-aimés. Les équipementiers automobiles, qui avaient beaucoup souffert en 2018 et peinaient à se rattraper, ont ainsi repris 10% en l'espace de quinze jours. Ils étaient suivis de près par les bancaires – bien aidées par la BCE – et dans une moindre mesure par les industrielles, ressources de base et matériaux de construction, affichant tous entre 4 et 5% de progression sur la période. Cet appétit pour le risque a évidemment desservi les secteurs les plus défensifs - santé, immobilier et services aux collectivités – relégués en queue de peloton sur de légères baisses.



Dans ce contexte, notre fonds Europa One a été porté par la vague, avec une progression de 2,41%, légèrement inférieure à son indice de référence, le Stoxx Europe 600 NR. De belles hausses – dont cinq de plus de 10% – sont à signaler, notamment du côté des valeurs britanniques comme Ashtead Group, Buford Capital et Grainger, qui ont profité de l’annonce du report du Brexit. D’autres ont capitalisé sur une actualité porteuse, telles que Michelin, Interpump, ou Cancom. Les plus fortes baisses, de l’ordre de -3%, ont concerné nos valeurs dans les télécoms et les utilités, à l'image de Masmovil Ibercom ou Drax Group, ainsi que Technogym dont l’actionnaire de contrôle a cédé des titres représentant quelques 6% du capital. Depuis le début de l’année, Europa One demeure en très bonne position dans le classement de performance Quantalys arrêté au 31 mars, se classant 27ème sur plus de 580 fonds.



En Europe, les avis sont partagés sur les perspectives. Certains voient le verre à moitié plein et se réjouissent d'un report du Brexit qui donne un peu d'air. D’autres estiment que ce délai supplémentaire n'évacue pas l'incertitude et pénalise la reprise de la croissance. Le salut économique viendra peut-être d'Allemagne : le 16 avril, l'indice ZEW de confiance des financiers germaniques est repassé en territoire positif pour la première fois depuis un an. A court terme, ce sont finalement les publications d’entreprises du premier trimestre 2019 qui devraient donner le ton. Notre fonds a bien entamé la saison avec une première annonce – encore bluffante – de LVMH. Mais la route des trimestriels est encore longue et semée d'embûches.









