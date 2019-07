Fonds Europa One : Commentaire période du 1 au 15 juillet

Période du 1 au 15 juillet 2019. Les marchés européens ont clôturé la première quinzaine de juillet sur une progression mesurée, emmenée par un secteur de saison, Voyages & Tourisme, et un compartiment Bancaire qui a retrouvé quelques couleurs. A l'inverse, les secteurs défensifs ont souffert, en particulier la Santé et les Télécoms, mais ce ne sont pas les seuls. L'Automobile a subi des dégagements après un nouvel avertissement en Allemagne, du côté de Daimler. Idem pour les Matières Premières et la Chimie, attaquées après une nette révision à la baisse des anticipations de BASF, un autre groupe allemand, vous l'aurez noté.



Dans ce contexte, Europa One a repris de l’avance sur le Stoxx Europe 600 NR, affichant 1.15% de gains contre seulement 0,79% pour l’indice. Le portefeuille a largement bénéficié des rebonds de valeurs qui avaient souffert le mois dernier, à l’image de Saras et ACS, qui se sont envolées de plus de 10 et 13% sur la première quinzaine de juillet. Drax Group et Raiffeisen Bank se sont également retournées à la hausse, affichant des gains entre 6 et 7%. D’autre part, peu de titres sont venus détériorer la performance du Fonds, à l’exception notable d’Hexagon, qui a perdu 9%, pénalisé par la guerre commerciale sino-américaine, et Fevertree Drinks, qui a encore abandonné 5.5%, souffrant toujours d’une décélération de la demande de Gin et du mauvais temps au Royaume-Uni.



La deuxième partie du mois de juillet est toujours le théâtre d'un déluge de publications d'entreprises, avant la traditionnelle coupure aoûtienne. Le millésime 2019 ne dérogera pas à la règle et permettra de jauger la qualité des résultats et des perspectives des sociétés à l'heure où les conséquences de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine commencent à être visibles. Dans un tel contexte, la bienveillance promise la semaine dernière par la Fed en cas de trou d'air est un précieux atout qui contribue à maintenir une certaine sérénité en dépit d'un contexte politico-économique toujours assujetti aux ruades de la Maison Blanche.











Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs. Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.