Fonds Europa One : Commentaire période du 1 au 30 octobre

Le mois d’octobre avait mal démarré, mais les espoirs d’avancées dans le conflit commercial sino-américain, le nouveau report du Brexit et un bon début de saison des résultats ont relancé les indices vers leurs sommets. Le Stoxx Europe 600 NR a finalement engrangé 1.04% sur le mois d’octobre, une performance sensiblement égale à celle du Fonds Europa One (+1%). Pas de claire distinction de performance entre cycliques et défensives sur le mois, on retrouve ces deux catégories dans le haut comme le bas du classement sectoriel de l’indice. Celui-ci a été aidé tant par le fort rattrapage des équipementiers et constructeurs auto (+6.9%), secteur cyclique s’il en est, que par le très défensif secteur immobilier (+3.1%). Matériaux, industrielles et loisirs ont également contribué à la hausse. A l’opposé, la palme revient de loin à l’ultra défensif secteur des boissons et aliments (-5.6%), mais parmi les 5 sous-secteurs en baisse, on retrouve également des compartiments cycliques comme les médias (-1.1%) ou le pétrole & gaz (-1.6%).

En ce qui concerne Europa One, la sélection a tiré parti de son exposition aux valeurs industrielles, le compartiment affichant la plus forte contribution positive à la performance mensuelle du fonds, suivi par nos cycliques et les matériaux. Seuls deux secteurs ont affiché des évolutions négatives. Sans surprise, les valeurs du secteur des boissons ont affiché les pires performances, en moyenne -5% environ, ainsi que les services aux collectivités (-3.4%).

En termes de valeurs, la plus haute marche du podium revient à MásMóvil Ibercom, qui s’est envolée de plus de 11% sur le mois, à la faveur de bons résultats et d’un accord dans la 5G avec Orange en Espagne. Volkswagen, récemment rentrée dans le fonds, s’est également illustrée (presque +10%). Comme mentionné plus haut, les acheteurs sont revenus sur ces valeurs cycliques décotées. Il faut également noter les très bonnes performances de Lindab, Loomis, Soitec, Bankinter et Wienerberger, qui ont toutes affiché plus de 7% de progression sur la période, aidées par leur publication ou l’engouement sectoriel des investisseurs.

Enfin, le bonnet d'âne du mois revient à Fevertree Drinks, qui a perdu plus de 23% sur fond d’inquiétude pour le Brexit et de craintes de voir ses ventes décélérer fortement si la croissance visée par le groupe aux USA ne se concrétise pas très vite. Publicis a également payé une publication plus mauvaise que prévu, et laissé partir près de 15% de capitalisation en un mois. La valeur est plus que jamais décotée. Hormis ces dossiers particuliers, les autres variations négatives, dans une bien moindre mesure, ont concerné Alten, Ashmore, et Carlsberg.

Sur le mois nous avons significativement repositionné Europe One, en procédant à 10 arbitrages conformes à la stratégie du fonds, visant à investir dans les meilleures sociétés de chaque secteur. Nous avons vendu Korian, Saras, TF1, Glanbia, Moncler, Fresenius, Vestas Wind Systems, Thales, Cancom et Swedish Match, pour acheter Orpea, TGS-Nopec, Essity, Volkswagen, H&M, Novo Nordisk, Rubis, Eiffage, Carlsberg, et Soitec. Nous sommes confiants dans la capacité de ces changements à créer à nouveau de la surperformance. En attendant, le fonds demeure bien diversifié sur 45 valeurs de multiples pays Européens et réparties dans les dix grands secteurs qui composent notre univers d’investissement.