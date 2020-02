Fonds Europa One : Commentaire période du 1 au 31 janvier

L'année 2020 a plutôt bien commencé sur un plan purement boursier. Les opérateurs ont décidé de voir le verre à moitié plein et considèrent pour le moment la crise du Coronavirus comme un épiphénomène sous contrôle. Une sorte de " charge exceptionnelle ", exogène et momentanée, devant même laisser place à un rattrapage et donc à un impact économique limité. C'est ce que l'on peut penser lorsque l'on regarde les principaux indices mondiaux, hors Chine, les liquidités pouvant facilement porter le chapeau de l'exubérance des marchés.



La réalité est néanmoins beaucoup plus contrastée. Si les indices européens et américains caracolent sur leurs sommets c'est une nouvelle fois au prix de rotations sectorielles exacerbées. Outre-Atlantique ce sont les poids lourds du secteur technologique, soit désormais près d'un tiers de la capitalisation boursière américaine, qui tirent l'ensemble du marché, engouement soutenu et validé par d'excellentes publications trimestrielles. L'ensemble des secteurs défensifs est en deuxième position mais suit de loin ce mouvement. En Europe, ce sont justement les défensives et les valeurs bancaires qui mènent la hausse. Les secteurs cycliques et les valeurs liées au pétrole souffrent partout dans le monde. Les indices ne marchent donc pas forcément sur la tête, c'est surtout le rouleau compresseur technologique américain qui continue d'avancer. Pour le reste c'est " business as usual ".



Dans ce contexte compliqué le fonds Europa One a réalisé un bon mois de janvier, surperformant d'environ 0.7% le Stoxx Europe 600 NR sur la période. Pour rappel, l'exposition sectorielle du fonds est proche de celle de l'indice star européen avec un biais pour la croissance et les midcaps. On retiendra les bons comportements de Hello Fresh, STMicro, Reply, Euronext, Safran et Worldline. A la baisse Ipsen, Boliden et Volkswagen ont freiné notre ascension.



La saison des résultats bat son plein, engendrant son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Pour l'heure, nous avons été majoritairement confortés dans nos choix. Il faudra que les incertitudes actuelles s'amenuisent pour que la hausse des indices trouve un nouveau relais avec les valeurs cycliques et pétrolières, largement représentées en Europe. En attendant, le scénario d'une latéralisation des marchés devrait bien convenir à notre stratégie de stock picking.