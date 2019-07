Fonds Europa One : Commentaire période du 15 au 30 juin

Période du 15 au 30 juin 2019. La deuxième partie du mois de juin a poursuivi sur la lancée de la première sur les marchés Européens et mondiaux, après, il faut l’avouer, un mois de mai catastrophique. Les cycliques et les financières ont réalisé une réelle « remontada », affichant des gains jusqu’à plus de 5% pour les technologiques, au premier rang desquelles figurent les semi-conducteurs, souvent malmenés depuis la fin 2018. L’indice Stoxx Europe 600 NR a désormais franchi ses plus hauts historiques, lors de la séance du 1er juillet. En queue de peloton on a évidemment retrouvé les défensives par excellence que sont les sociétés Immobilières, des Services aux collectivités et des Télécoms.



Dans ce contexte, Europa One a réussi à suivre le rythme de hausse de l’indice - à 0.1 point près - encore incroyablement soutenu, affichant +1.6% de gain depuis le 15 juin. Quatre valeurs ont affiché des performances supérieures à 9%, dont deux dans le numérique – Alten et Cancom – qui ont bénéficié de l’effet d’annonce de l’opération CapGemini sur Altran. Rémy Cointreau a largement repris les 6% perdus en première partie de mois, grâce à un rebond de plus de 10%. Les valeurs ayant souffert étaient surtout défensives, à l’image de Drax Group, Swedish Match et Virbac, qui ont toutes perdu entre 7 et 10% sur la période.



Le « ouf » de soulagement est encore une fois venu du Président Américain, véritable spécialiste pour « souffler le chaud et le froid » sur la scène géopolitique mondiale. Et par extension sur les marchés, sa boussole préférée. Ces derniers semblent repartir sensiblement à la hausse suite à la reprise des négociations commerciales sino-américaines, annoncée au G20 le weekend dernier. Espérons que cette accalmie permettra aux investisseurs de se recentrer sur les fondamentaux des sociétés, et non plus uniquement sur les imprévisibles « saillies » de Donald Trump. Quoi qu’il en soit, Europa One demeure un des rares fonds de sa catégorie à surperformer les gains - pourtant remarquables – du Stoxx Europe 600 NR sur ce premier semestre 2019.











Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs. Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.