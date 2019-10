Fonds Europa One : Commentaire période du 15 au 30 septembre

La seconde quinzaine de septembre s'est soldée par un bilan légèrement positif pour les valeurs européennes, mais dans une configuration très différente de la première. Le début du mois avait été dominé par le rebond des Banques, des Ressources de Base et de l'Automobile, sur un retour d'appétit marqué pour les valeurs décotées. Or ces trois secteurs se retrouvent en queue de peloton sur la seconde moitié du mois, marquée par le retour en force des secteurs défensifs, en l'occurrence l'Immobilier, les Utilités et la Santé. De manière générale, nous constatons depuis le début de l’année que ce sont les plus grosses capitalisations de chaque secteur qui tirent leur épingle du jeu, au détriment des « Small & Mid cap » et du stock picking.

Dans ce contexte de fin de trimestre plutôt calme dans l'ensemble, Europa One a affiché une performance neutre de 0.06% sur la période, à 0.3 point de son indice de référence. Les publications de résultats étant passées, les variations ont surtout été observées au niveau sectoriel, comme évoqué plus haut. Le luxe a abandonné des points, Moncler et LVMH lâchant respectivement -6.60 et -4.5%, tandis que Adyen poursuivait sa chute (-3%) comme la plupart des valorisations élevées des paiements numériques. A l'inverse la sélection a bénéficié de ses valeurs de qualité dans la Santé : Roche, Sonova et Korian ont enregistré des hausses entre 6 et 8%. Fevertree Drinks rebondit enfin, tandis qu’Euronext continue son beau parcours 2019, engrangeant 7.5% sur la quinzaine.

Le dernier trimestre 2019 s'ouvre sur de nombreuses interrogations politiques. Aux Etats-Unis, où l'affaire ukrainienne affaiblit comme jamais Donald Trump. Au Royaume-Uni, où Boris Johnson tente de reprendre le contrôle du Brexit. A Hong Kong, où les positions se radicalisent entre manifestants et forces de l'ordre. Pour autant, les marchés actions continuent à faire preuve d'une grande résistance, à l'approche de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine la semaine prochaine à Washington. Alors qu'un nouveau round de publication d'entreprises se profile, espérons que le stock picking basé sur les résultats et les fondamentaux, reprendra enfin ses droits.