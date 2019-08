Fonds Europa One : Commentaire période du 15 au 31 juillet

Inscrivez-vous à la newsletter du fonds Europa One !

Sur demande uniquement : Sur demande uniquement : prejaunier@zonebourse.com

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs. Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.

Au cours des quinze derniers jours, les indices ont consolidé horizontalement à proximité de leurs récents sommets, dans une volatilité réduite traduisant une relative sérénité à l'approche des publications de résultats du 1er semestre. Deux secteurs se sont distingués à la hausse : le compartiment Aliments & Boissons d'abord, avec un gain de 3,5%, dopé notamment par le rebond du brasseur AB InBev. La Santé (+2,9%), ensuite, s'est très bien comportée, grâce à MorphoSys, AstraZeneca et les fournisseurs européens de matériel médical. A l'inverse, les Financières, notamment les Bancaires (-5%), les Ressources de base (-3%) et les Pétrolières (-3%) ont souffert, la faute à une actualité sectorielle peu enthousiasmante. Plus généralement, les valeurs défensives ont surperformé les valeurs cycliques. Enfin, les petites et moyennes capitalisations restent sous pression, reléguant ainsi au second plan les stratégies de stock-picking.Dans ce contexte, Europa One a perdu un peu plus de terrain que l’indice Stoxx Europe 600 NR au cours de la dernière quinzaine, avec une baisse de -1.15%. La sélection a pâti de quelques mauvaises publications, partiellement compensées par de bonnes surprises. A ce titre, on retiendra les replis de Valmet, Glanbia et Michelin, les rebonds de Fevertree Drinks et Drax Group, ainsi que la poursuite des parcours exceptionnels de AAK et CTS Eventim, qui affichent respectivement des gains de 61% et 40% depuis début janvier.Alors que le déluge des publications touche à sa fin, le bilan provisoire est positif par rapport aux anticipations aux Etats-Unis, même si les résultats sont en retrait en glissement annuel. En Europe, la situation est moins favorable, poussant la BCE à s'engager sur de nouvelles mesures de soutien qui seront détaillées en septembre. La Fed est aussi sur le chemin de l'assouplissement, puisqu'elle a réduit ses taux d'un quart de point le 31 juillet. Ira-t-elle plus bas ? La question se pose désormais avec insistance avec les nouvelles taxes sur les produits chinois annoncées le 1er août par Donald Trump.