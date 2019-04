Fonds Europa One : Commentaire période du 15 au 31 mars

Période du 15 au 31 mars 2019. Les fortes progressions de début mars ont laissé la place à des performances beaucoup plus contrastées sur la seconde quinzaine du mois. Seuls six sous-secteurs ont tiré leur épingle du jeu, majoritairement dans le compartiment défensif – Distribution, Agroalimentaire et Biens Ménagers en tête - mais pas seulement. Les Ressources de bases se sont octroyées la meilleure performance, grappillant près de 2,9%, la progression des prix de certains métaux et du pétrole ne faiblissant pas. A l’autre bout du spectre on retrouve les Banques et Assurances, qui font leur deuil des espoirs de hausse des taux, qui devaient être synonymes de rentabilité retrouvée pour le bilan des institutions financières. Les Médias, Produits de loisirs et Tourisme s’affichaient également en baisse de plus de 2% sur la quinzaine.



Dans ce contexte, le Stoxx Europe 600 NR a une fois de plus prouvé qu’il était l’indice le plus dur à battre sur le vieux continent, en limitant sa baisse à 0,34% sur la période, malgré ces légers vents contraires. Simultanément, Europa One abandonnait 0,51%, lesté par des valeurs des compartiments Financier et Immobilier au Royaume-Uni, où le mélodrame Brexit se poursuit. On retiendra donc les baisses de Burford Capital ou Grainger sur cette thématique. D'autres dossiers ont souffert, à cause d'une actualité adverse pour Dassault Aviation ou de perspectives légèrement décevantes pour Wienerberger et Saras. Le bilan du premier trimestre demeure néanmoins très positif, Europa One étant un des rares fonds européen à avoir capté l’intégralité du rebond des marchés, surperformant même nettement le Stoxx Europe 600 NR, de plus de 2 points.



En termes de perspectives, il est toujours difficile d’y voir très clair. Nous espérions être fixés le 29 mars sur l’avenir de l’Europe mais nos amis Britanniques ont – une énième fois – repoussé l’échéance du Brexit. Les signaux sont néanmoins assez favorables sur le plan macroéconomique et venant des négociations commerciales sino-américaines, mais il faudra certainement attendre le 12 avril prochain et l’épilogue annoncé (pour de vrai, cette fois ?) de ce satané dossier Brexit, pour être fixé sur la tendance des marchés européens à moyen terme.









