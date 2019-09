Fonds Europa One : Commentaire période du 1er au 15 septembre

Période du 01 au 15 septembre 2019.

Belle quinzaine pour les marchés actions européens, qui ont repris plus de 2,5%. Une rentrée positive grâce à l'actualité commerciale et à la BCE. En effet, Washington et Pékin ont brusquement fait preuve d'ouverture d'esprit en amont de la reprise des négociations en octobre prochain. Puis la BCE a dégainé des armes de soutien pour une zone euro qui a décidément du mal à concrétiser les plans de relance – notamment allemand – dont les marchés bruissent depuis peu. Dans ce contexte, les Banques, les Ressources de Base et l'Automobile ont nettement progressé. Les secteurs défensifs comme l'Alimentaire, la Santé et l'Immobilier ont souffert. N'oublions pas les valeurs britanniques, soutenues par des espoirs sur le Brexit et la faiblesse de la livre.



L'indice Stoxx Europe 600 NR aura une nouvelle fois été fidèle à sa réputation d’indice le plus dur à battre en Europe, s'adjugeant près de 3.3% sur la quinzaine. Europa One s’est lui enrobé de 2.55%. Un différentiel de performances qui s'explique principalement par la sous-pondération en valeurs bancaires traditionnelles, et inversement par la surpondération en valeurs technologiques de croissance, moins prisées par les investisseurs dans ce mouvement de rotation sectorielle. Ainsi a-t-on observé nos plus fortes sous-performances chez Adyen, Cancom, Alten ou encore le très défensif Diageo. A l'inverse, de forts rebonds ont été observés sur des titres comme Glanbia ou Valmet, qui ont repris 12.5 et 17.7%, respectivement. On notera également JD Sport Fashion qui a flambé de plus de 18%, grâce à de très bons résultats trimestriels.



La seconde moitié du mois s'annonce d'ores et déjà animée. Ce weekend, une attaque de drones a mis, temporairement, à mal la production pétrolière saoudienne et remis de l'huile sur le feu dans le Golfe Persique. Les relations entre les Etats-Unis et l'Iran se sont à nouveau tendues. Les investisseurs attendent aussi avec impatience la décision de la Réserve Fédérale américaine sur ses taux le 18 septembre. L'enjeu sera de savoir si elle a prévu de continuer sur la voie de l'assouplissement dans les mois à venir, pour prolonger le super-cycle de croissance qui a démarré en 2009.









Inscrivez-vous à la newsletter du fonds Europa One !

Sur demande uniquement : Sur demande uniquement : prejaunier@zonebourse.com

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs. Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.