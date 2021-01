Fonds du Conseil européen de l'innovation : premiers investissements en fonds propres de 178 millions d'euros dans des innovations de rupture

La Commission a annoncé aujourd'hui la première vague d'investissements directs en fonds propres réalisés par l'intermédiaire du nouveau Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI). 42 start-up et petites et moyennes entreprises (PME) très innovantes recevront ensemble un financement en fonds propres de quelque 178 millions d'euros en vue de mettre au point et de développer des innovations de rupture dans les domaines tels que la santé, l'économie circulaire ou la fabrication avancée. Parmi celles-ci, la société française CorWave est la première entreprise de l'UE à bénéficier d'un investissement du Fonds du CEI.

Mariya Gabriel, commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse, a déclaré : «L'Europe compte de nombreuses start-up innovantes et talentueuses mais, trop souvent, ces entreprises restent de petite taille ou se relocalisent hors de l'Union. Cette nouvelle forme de financement, qui combine fonds propres et subventions, est propre au Conseil européen de l'innovation. Elle comblera le déficit de financement auquel sont confrontées des entreprises hautement innovantes et leur permettra de se développer en Europe en débloquant des investissements privés supplémentaires.»

Les investissements en fonds propres, dans une fourchette allant de 500 000 euros à 15 millions d'euros par bénéficiaire, complètent le financement sous forme de subventions déjà fourni par l'intermédiaire du projet pilote d'Accélérateur du CEI pour permettre aux entreprises de se développer plus rapidement. C'est la première fois que la Commission réalise des investissements directs en fonds propres ou quasi-fonds propres, c'est-à-dire des investissements en fonds propres combinés à des subventions dans des entreprises en phase de démarrage, avec des prises de participation comprises entre 10 % et 25 % du capital.

Au total, depuis décembre 2019, 293 entreprises ont déjà été sélectionnées dans le cadre de l'Accélérateur du CEI pour bénéficier d'un financement global en subventions de plus de 563 millions d'euros. Parmi celles-ci, 159 entreprises ont été retenues pour recevoir en outre les nouveaux investissements en fonds propres du Fonds du CEI. Les 42 entreprises annoncées aujourd'hui sont les premières de ce groupe à avoir réussi le processus d'évaluation et de diligence raisonnable. Les résultats de ce processus sont encore attendus pour les 117 autres entreprises, qui devraient elles aussi bénéficier de tels investissements.

CorWave : première entreprise de l'UE à signer un accord d'investissement avec le Fonds du CEI

CorWave, une société française très innovante, a été le tout premier bénéficiaire d'un investissement direct en fonds propres. CorWave s'est donné pour mission de faire bénéficier les patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère d'une nouvelle norme de soins. L'investissement de 15 millions d'euros du Fonds du CEI a joué un rôle crucial en incitant d'autres investisseurs à épauler la PME française. Pour la quatrième phase du financement de démarrage de CorWave, 35 millions d'euros d'investissements ont ainsi été réunis.

Ce projet ambitieux permettra à CorWave de mettre sur le marché et de développer sa solution médicale innovante, un «dispositif d'assistance ventriculaire gauche» (DAVG) qui améliorera considérablement la vie des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque sévère, en réduisant de moitié les complications graves et la nécessité d'une réhospitalisation, tout en améliorant nettement leur qualité de vie. Le potentiel de croissance élevé de CorWave débouchera également sur la création d'emplois de haute qualité dans l'UE.

Prochaines étapes pour les bénéficiaires

Les accords d'investissement avec les autres entreprises concernées sont en cours de finalisation et seront bientôt annoncés. Voici quelques exemples d'entreprises ciblées par cette première vague d'investissements:

Hiber (Pays-Bas): une entreprise internationale de satellites et de communications qui fournit une connectivité mondiale et abordable pour l'internet des objets;

XSUN (France): une entreprise d'aéronefs solaires qui conçoit des drones autonomes en énergie, pouvant fonctionner sans aucune intervention humaine;

GEOWOX LIMITED (Irlande): une entreprise technologique qui fournit des évaluations automatisées de biens immobiliers, en exploitant des données ouvertes de haute qualité et des modèles d'apprentissage automatique;

EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Islande): une entreprise pharmaceutique qui développe un portefeuille exclusif de médicaments pour traiter le fléau mondial que représentent les maladies respiratoires chroniques.

Ces premiers investissements sont précédés par une évaluation approfondie réalisée par des experts externes, un processus de diligence raisonnable supervisé par les praticiens externes et les investisseurs au sein du comité d'investissement du Fonds du CEI et une décision finale du conseil d'administration du Fonds du CEI.

Contexte

Créé en juin 2020, le Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI) est une initiative de la Commission qui vise à réaliser des investissements directs en fonds propres et quasi-fonds propres (entre 500 000 euros et 15 millions d'euros) dans le capital de start-up et de PME, et marque une avancée majeure. Il s'agit de la première intervention de l'UE sous la forme d'investissements en fonds propres et assimilés. Dans la phase actuelle, l'UE effectue de tels investissements, en combinaison avec des subventions, dans le cadre d'un financement mixte au titre du projet pilote d'Accélérateur du CEI. Le financement maximal alloué (en subventions et fonds propres) peut atteindre 17,5 millions d'euros.

Le Fonds du CEI vise à répondre à un besoin critique de financement auquel sont confrontées les entreprises innovantes pour porter leurs technologies parvenues à maturité technologique jusqu'au stade de la commercialisation. Le Fonds contribuera à combler ce déficit de financement au stade du démarrage des entreprises, pour lequel le marché du capital-risque de l'UE reste moins performant que le marché mondial. Son principal objectif n'est pas de maximiser le rendement des investissements, mais bien leurs effets, en accompagnant dans leur croissance les entreprises qui développent des technologies de pointe et de rupture, par un apport de capital patient.

Le Fonds promeut l'équilibre et l'égalité des genres et vise à contribuer fortement à la durabilité, en mettant particulièrement l'accent sur la santé, la résilience et les transitions écologique et numérique. Son rôle est devenu encore plus important aujourd'hui, étant donné que la crise du coronavirus a eu de fortes répercussions sur de nombreuses PME dans l'UE, dont beaucoup de jeunes pousses innovantes.

