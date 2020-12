Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: le Conseil et le Parlement européen parviennent à un accord provisoire

La présidence allemande du Conseil est parvenue à un accord avec l'équipe de négociation du Parlement européen sur le règlement relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM). Le Fonds est destiné à apporter un soutien aux travailleurs licenciés en cas de restructurations de grande ampleur, en particulier du fait de problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l'UE ou la composition du marché intérieur, les crises financières ou économiques, et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou découlant de la transition numérique ou de l'automatisation.

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a toujours été un symbole de solidarité. Le Conseil et le Parlement européen ont veillé à ce qu'il en soit de même bien au-delà de 2020. Notre accord permet au Fonds de venir en aide à un plus grand nombre de travailleurs ayant perdu leur emploi. Il assure en outre que, à une époque de transformation numérique radicale et de réduction des émissions de carbone, les travailleurs licenciés bénéficient d'un soutien pour faciliter leur réinsertion professionnelle. Hubertus Heil, ministre fédéral du travail et des affaires sociales Hubertus Heil, ministre fédéral du travail et des affaires sociales

L'accord prévoit les principaux éléments suivants:

l'abaissement du seuil d'éligibilité d'une demande, fixé à 200 travailleurs licenciés sur une période de référence donnée

des motifs de licenciement supplémentaires aux fins de l'éligibilité au financement, tels que les changements dans la composition du marché intérieur, l'automatisation ou la transition numérique

l'alignement du taux de cofinancement sur le taux de cofinancement du FSE+ dans l'État membre concerné, sans qu'il soit toutefois inférieur à 60%

Les bénéficiaires éligibles au titre de l'accord sont les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité. L'aide financière au titre du FEM peut être accordée pour des mesures qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services, telles que la formation et le recyclage sur mesure, l'aide à la recherche d'un emploi ou l'aide à l'emploi indépendant. L'objectif est de faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés.

Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d'une entreprise ou la reprise d'entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 22 000 EUR par bénéficiaire.

L'accord prévoit que l'aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures prises par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris les mesures bénéficiant d'un soutien financier autre fourni par le budget de l'Union.

L'accord prévoit également d'aligner la durée du FEM sur la période du CFP de 2021 à 2027.

Créé pour la période 2007-2013, le FEM visait dans un premier temps à soutenir les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation. Pour la période 2014-2020, le champ d'action du Fonds a été élargi pour y inclure les licenciements résultant de la poursuite de ces circonstances ou de toute nouvelle crise financière et économique mondiale. En mai 2018, la Commission a publié sa proposition concernant la poursuite du FEM au-delà de 2020. En mars 2019, le Conseil a adopté sa position (orientation générale partielle) en vue des négociations avec le Parlement européen.

L'accord sera soumis pour approbation aux ambassadeurs des États membres auprès de l'UE. Le règlement sera adopté ultérieurement.