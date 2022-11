Football - L'Angleterre mène 3-0 à la mi-temps contre l'Iran dans le Groupe B

Bellingham a repris de la tête un centre de la gauche de Luke Shaw à la 35e minute pour récompenser la domination de l'Angleterre, Saka a trouvé la lucarne d'un tir du pied gauche à la 43e minute et Sterling a inscrit un troisième but sur une passe de Harry Kane deux minutes plus tard.

L'Iran a subi une première mi-temps torride et a dû remplacer le gardien Alireza Beiranvand après qu'il se soit blessé à la tête suite à une collision avec son coéquipier Hosseini Majid, ce qui a entraîné 14 minutes d'arrêts de jeu.