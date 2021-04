Football-L'UEFA hausse le ton contre le projet de "Super Ligue"

MANCHESTER, 18 avril (Reuters) - L'UEFA a tapé dimanche du poing sur la table à propos du projet de "Super Ligue" européenne de football destinée à concurrencer la Ligue des champions.

L'instance dirigeante du football européen a prévenu les clubs impliqués qu'il risquaient d'être exclus des compétitions nationales et internationales s'ils menaient leur projet à bien.

Dans un communiqué commun associant les ligues et fédérations d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre, l'UEFA dit qu'elle considérera "toutes les mesures", y compris une action en justice et l'exclusion des championnats nationaux, pour s'opposer au projet.

L'UEFA dit avoir appris que des clubs de ces trois pays pourraient être sur le point d'annoncer la création d'une "Super Ligue."

La France refuse de participer à ce projet, une position saluée par l'Elysée.

"Le président de la République Emmanuel Macron salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de super ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif", selon un communiqué de l'Elysée.

L'Etat francais appuiera toutes les démarches de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de footbal, de l'UEFA, et de la FIFA pour protéger l'intégrité des compétitions fédérales, qu'elles soient nationales ou européennes, ajoute l'Elysée.

(Simon Evans, avec Mathieu Rosemain à Paris, version française Patrick Vignal)