Football-L'UEFA hausse le ton contre le projet de "Super Ligue"

par Simon Evans

MANCHESTER, Angleterre, 18 avril (Reuters) - L'UEFA a tapé dimanche du poing sur la table à propos du projet de "Super Ligue" européenne de football destinée à concurrencer la Ligue des champions.

L'instance dirigeante du football européen a prévenu les clubs impliqués qu'il risquaient d'être exclus des compétitions nationales et internationales s'ils menaient leur projet à bien.

Dans un communiqué commun associant les ligues et fédérations d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre, l'UEFA dit qu'elle considérera "toutes les mesures", y compris une action en justice et l'exclusion des championnats nationaux, pour s'opposer au projet.

L'UEFA dit avoir appris que des clubs de ces trois pays pourraient être sur le point d'annoncer la création d'une "Super Ligue."

"Les clubs concernés auront l'interdiction de participer à toute autre compétition au niveau national, européen et mondial, et leurs joueurs pourrait se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale", lit-on dans le communiqué.

De nombreux articles de presse prêtent au "top six" de la Premier League - Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham - l'intention de rejoindre cette "Super Ligue".

Barcelone, le Real Madrid, l'Atletico Madrid, la Juventus, l'AC Milan et l'Inter Milan seraient également intéressés par un projet auquel aucun club français ni allemand n'a été jusqu'à présent associé.

Les noms du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, par exemple, n'ont jamais été mentionnés.

MACRON SALUE LA POSITION DES CLUBS FRANÇAIS

"Nous remercions les clubs des autres pays, notamment les clubs français et allemands, qui ont refusé d'adhérer", lit-on dans le ccommuniqué de l'UEFA, qui intervient à mois de 24 heures de la signature, attendue pour lundi, du propre projet de l'instance dirigeante visant à élargir et restructurer la Ligue des champions.

Le refus de la France de participer à ce projet a été salué également par l'Elysée.

"Le président de la République Emmanuel Macron salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de super ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif", selon un communiqué de l'Elysée.

L'Etat francais appuiera toutes les démarches de la Ligue de football professionnel (LFP), de la Fédération française de footbal (FFF), de l'UEFA, et de la FIFA pour protéger l'intégrité des compétitions fédérales, qu'elles soient nationales ou européennes, poursuit le texte.

Le communiqué de l'Elysée a été suivi de près par un communiqué commun de la FFF et de la LFP allant dans le même sens.

"Les rêves hégémoniques d’une oligarchie auront pour conséquence la disparition d’un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent européen", y lit-on.

"En rompant cet équilibre, le projet de Superligue mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes." (avec Mathieu Rosemain et Patrick Vignal à Paris)