Football-La Liga espagnole valide un accord modifié avec le fonds CVC

MADRID, 12 août (Reuters) - Les principaux clubs de football espagnols ont approuvé jeudi le projet d'investissement du fonds CVC dans la Liga en dépit de l'opposition du Real Madrid et du FC Barcelone, après avoir obtenu la possibilité de s'affranchir de l'accord sur la répartition des recettes, a annoncé le président de la Liga.

CVC a proposé la semaine dernière d'investir jusqu'à 2,7 milliards d'euros dans la Liga, qui regroupe les deux premières divisions espagnoles, en échange de 11% de ses revenus pendant 50 ans et d'une participation de 10% dans une nouvelle entité qui chapeauterait la majeure partie de ses activités.

Cet investissement serait réparti à hauteur de 90% entre les clubs, leur assurant ainsi des liquidités supplémentaires, notamment pour l'achat de joueurs.

Mais face à l'opposition du Real Madrid et du FC Barcelone, le fonds CVC a modifié sa proposition, quelques heures seulement avant le vote, en accordant aux clubs la possibilité d'appliquer l'accord financier sur la base du volontariat.

Si le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao font ce choix, l'investissement de CVC se situera entre 2,1 et 2,2 milliards d'euros, a précisé Javier Tebas, le président de la Liga, lors d'une conférence de presse.

L'accord reste cependant exposé à des incertitudes juridiques malgré le vote favorable de 38 des 42 clubs appelés à se prononcer.

Mercredi, le Real Madrid a annoncé son intention d'engager une procédure au civil et au pénal contre Javier Tebas et le directeur général de CVC en Espagne, Javier de Jaime Guijarro. (Reportage Belen Carreño, Corina Pons et Inti Landauro, version française Marc Angrand)