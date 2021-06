Football-Le nouveau maillot de l'Ukraine provoque la colère de Moscou

MOSCOU, 7 juin (Reuters) - La fédération ukrainienne de football a suscité l'indignation de la Russie en dévoilant le nouveau maillot de l'équipe nationale sur lequel figure une carte de l'Ukraine incluant la Crimée, ce que les responsables russes ont qualifié de provocation.

Pour Moscou, qui a annexé la Crimée en 2014, la péninsule fait partie de la Russie, alors qu'elle est internationalement reconnue comme appartenant à l'Ukraine.

Le nouveau maillot de la sélection ukrainienne a été dévoilé dimanche, quelques jours avant le coup d'envoi de l'Euro 2020, sur la page Facebook du président de la fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko.

Le devant du maillot jaune montre les frontières de l'Ukraine en blanc, alors que sur le dos figure le slogan "Gloire à l'Ukraine !". La phrase "Gloire aux héros !" se trouve en revanche à l'intérieur du maillot.

Ces deux slogans sont utilisés officiellement en Ukraine comme un salut militaire.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que le choix de l'Ukraine en matière d'uniforme était la prérogative des organisateurs du tournoi.

À la question de savoir si la tenue ukrainienne pourrait alimenter des troubles au cas où l'Ukraine et la Russie s'affrontaient en phase éliminatoire du tournoi, Peskov a répondu que "le sport est le sport, et nous devons être au-dessus de l'incitation à la haine entre Russes et Ukrainiens."

Dmitry Svishchev, un parlementaire russe cité par l'agence de presse RIA, a déclaré que le dessin était "une provocation politique" et a qualifié d'"illégale" une carte de l'Ukraine qui inclut un territoire russe.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a estimé sur les réseaux sociaux que les phrases sur les maillots étaient nationalistes et que le slogan "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !" faisait écho à un cri de guerre nazi allemand.

L'ambassade des États-Unis à Kiev a déclaré sur Twitter qu'elle appréciait la nouvelle tenue, ajoutant le hashtag "CrimeaisUkraine".

Les relations entre Moscou et Kiev se sont fortement détériorées après l'annexion de la Crimée et le début d'une rébellion séparatiste soutenue par la Russie dans l'est de l'Ukraine en 2014.

L'Ukraine jouera son premier match de l'Euro 2020 contre les Pays-Bas le 13 juin à Amsterdam, et affrontera également l'Autriche et la Macédoine du Nord dans le groupe C.

La Russie, qui est dans le groupe B, affrontera la Belgique à Saint-Pétersbourg le 12 juin et ensuite la Finlande puis le Danemark. (Gabrielle Tétrault-Farber, avec Dmitry Antonov; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)