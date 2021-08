Football-Leo Messi confirme son départ du Barça, une arrivée au PSG est "possible"

BARCELONE, Espagne, 8 août (Reuters) - Visiblement ému, Lionel Messi a confirmé dimanche lors d'une conférence de presse qu'il quittait le club de football du FC Barcelone et déclaré que son arrivée dans celui du Paris Saint-Germain était une "possibilité".

"J'ai essayé de me comporter avec humilité et respect et j'espère que c'est ce qui restera de moi quand je quitterai le club", a déclaré en larmes le sextuple ballon d'or et récent vainqueur de la Copa America.

Âgé de 34 ans, Lionel Messi évoluait depuis 21 ans au FC Barcelone pour lequel il aura marqué un total de 682 buts, un record absolu au sein de la formation catalane.

Lionel Messi n'a pas précisé quelle serait sa prochaine destination sportive. Interrogé sur l'hypothèse d'une arrivée au sein du Paris Saint-Germain pour retrouver son ancien coéquipier Neymar, l'Argentin a répondu que c'était "une possibilité" et que plusieurs clubs s'intéressaient à lui.

Selon le quotidien sportif l'Equipe https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-lionel-messi-attendu-par-le-psg-ce-dimanche/1277209, l'attaquant est attendu dès ce dimanche à Paris, où un accord serait en passe d'être bouclé entre la direction du club parisien et le clan Messi et il pourrait se soumettre à la traditionnelle visite médicale dans la soirée ou lundi matin. (Joseph Walker, Graham Keeley et Andrei Khalip, Rédigé par Andrei Khalip; version française Nicolas Delame)