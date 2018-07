Football-Özil quitte l'équipe d'Allemagne après la polémique Erdogan

BERLIN, 22 juillet (Reuters) - Le milieu de terrain Mesut Özil, critiqué pour avoir posé en photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan avant le début de la Coupe du monde de football, a annoncé dimanche qu'il mettait fin à sa carrière internationale avec l'équipe d'Allemagne.

"C'est le coeur lourd et après avoir bien réfléchi qu'en raison des événements récents je ne vais plus jouer pour l'Allemagne au niveau international parce que j'éprouve un sentiment de racisme et d'irrespect", écrit-il sur son compte Twitter.

Agé de 29 ans, le milieu de terrain qui évolue actuellement à Arsenal en championnat d'Angleterre avait participé à la victoire de l'Allemagne en Coupe du monde en 2014 au Brésil.

Originaire de Turquie, le joueur avait rencontré au mois de mai le président Erdogan et s'était fait prendre en photo avec lui, en compagnie d'un autre joueur Ilkay Gundogan.

La publication de cette photo, alors qu'Erdogan faisait campagne pour l'élection présidentielle anticipée qu'il avait convoquée, avait valu au joueur d'Arsenal de vifs reproches jusque dans le staff de l'équipe nationale allemande.

Erdogan a de manière récurrente adressé des critiques très vives à l'Allemagne, le président turc acceptant mal les commentaires occidentaux sur la répression menée dans son pays après le coup d'Etat manqué de juillet 2016.

Erdogan avait également peu apprécié le manque de solidarité et de sympathie des Occidentaux lors de cette tentative de putsch manquée.

Avant d'annoncer l'arrêt de sa carrière internationale, Özil avait expliqué dimanche sur son compte Twitter qu'il estimait qu'être pris en photo avec le président Erdogan était une manière d'exprimer son "respect pour les racines de ses ancêtres".

"Etre pris en photo avec le président Erdogan n'a pour moi rien à voir avec la politique ou les élections. Il s'agit pour moi de respecter la plus haute fonction du pays de ma famille", a-t-il écrit sur le réseau social.

Le joueur précisait que ce geste ne signifiait en aucun cas un soutien à la politique de Recep Erdogan et que les deux hommes avaient parlé de football.

Il ajoutait que sa mère lui avait toujours enseigné d'être respectueux et de se souvenir de ses ancêtres, de son héritage et des traditions familiales.

"J'ai deux coeurs, un allemand et un turc", a-t-il ajouté sur Twitter, regrettant que les médias allemands "lui reprochent de manière récurrente son double héritage".

(Pierre Sérisier pour le service français)