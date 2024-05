PARIS (Reuters) - Des affrontements violents entre des supporters en route pour le match de finale de la Coupe de France PSG-Lyon ont eu lieu samedi sur une aire de repos de l'autoroute A1, provoquant l'incendie d'un autocar et interrompant la circulation dans les deux sens, a annoncé le Préfet du Nord.

La rixe a également endommagé quatre autres cars et blessé légèrement huit policiers dépêchés sur place, a dit Bertrand Gaume sur BFM TV, ajoutant qu'il s'attendait à à ce que la rencontre ait lieu malgré tout comme prévu.

"Ce sont des rendez-vous sportifs où il faut avant tout être dans la joie et le sport, et donc je condamne avec la plus grande fermeté l'ensemble des violences qu'il y a pu avoir", a dit le président de la République Emmanuel Macron, en chemin lui aussi pour assister au match.

"Les forces de l'ordre sous l'autorité du ministre sont en action justement pour tout stopper et j'espère que les choses se dérouleront le plus normalement possible ce soir", a-t-il ajouté à des médias depuis Tourcoing.

"La FFF condamne avec la plus grande fermeté les graves incidents survenus avant la finale de la Coupe de France entre les supporters lyonnais et parisiens", a déclaré la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué publié dans la soirée.

"Ces actes de violence, qui ont eu lieu en amont du match sur la voie publique, sont inadmissibles. Ils sont à l'opposé des valeurs qui doivent être portées par le football et qui sont défendues par la Fédération", a-t-elle ajouté.

La finale de la Coupe de France se joue habituellement au Stade de France, mais ce dernier étant réquisitionné pour les Jeux Olympiques, le match a lieu à Villeneuve d'Ascq (Nord), au stade Pierre-Mauroy.

Les affrontements ont eu lieu au niveau de la barrière de péage de Fresnes-lès-Montauban, à une quarantine de kilomètres au Sud de l'agglomération lilloise.

"Le dispositif de sécurité important mis en place pour le match et notamment les escortes policières pour encadrer les ultras a permis de mettre fin rapidement, malgré des bus dégradés, aux affrontements d'ultras sur l'aire" en question, a dit de son côté la Préfecture du Nord sur le réseau social X.

Le match de samedi est le dernier que Kylian Mbappé doit jouer sous les couleurs du PSG.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Vincent Daheron et Ingrid Melander)