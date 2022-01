Football : le Bayern Munich seul champion rentable en Europe en 2020-2021

"Si la réouverture des stades et la signature récente de certains accords commerciaux majeurs peuvent apporter un certain optimisme, la pandémie n'a fait qu'amplifier les problèmes de viabilité financière et la fragilité de l'écosystème du football", a déclaré Andrea Sartori, responsable mondial des sports chez KPMG.

Pour illustrer ces problèmes, l'Inter Milan, vainqueur de la Serie A, a affiché une perte annuelle de 245,6 M€ pour des recettes d'exploitation de 347,5 M€, tandis que l'Atletico Madrid, champion de Liga, a perdu 111,7 M€ pour des recettes de 349,6 M€.

En tête du classement des revenus, Manchester City, champion de Premier League, a généré 644,2 M€, soit une hausse de 17 % par rapport à la saison précédente, selon l'étude. City, qui a atteint la finale de la Ligue des champions, a également dépassé son rival local, Manchester United (557 M€), pour la première fois.

Le Bayern est deuxième derrière City avec des revenus de 597,5 M€, tandis que le Besiktas, vainqueur de la Super Lig turque, a enregistré les revenus les plus faibles parmi les huit clubs champions avec 59 M€.

Six des clubs ont augmenté leurs revenus de diffusion, bénéficiant de revenus différés liés aux matchs reportés de la saison 2019-20 et joués après juin 2020.