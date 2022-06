Forage contre rendement. Le compromis des producteurs de pétrole américains face à la menace de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels.

La flambée des prix du carburant a fait grimper l'inflation à un niveau record depuis 40 ans et devrait faire augmenter l'essence américaine de plus d'un dollar pour atteindre 6 dollars le gallon d'ici août. Cette perspective fait dire à certains responsables que l'accent mis par l'industrie sur les rendements profite à quelques-uns au détriment des consommateurs.

Le compromis entre l'augmentation des paiements pour un seul trimestre et l'augmentation des dépenses de production a privé le marché de près d'un demi-million de barils de nouveau pétrole par jour, sur la base des estimations de Reuters de la production potentielle si la moitié des paiements actuels des investisseurs étaient consacrés à de nouveaux forages pétroliers et gaziers.

Les bénéfices tirés des principaux schistes américains, qui représentent les deux tiers de la production de pétrole aux États-Unis, pourraient atteindre 90 milliards de dollars cette année, contre 37 milliards de dollars en 2021, selon le cabinet de conseil BTU Analytics, une société FactSet. Son estimation ne couvre que 32 producteurs de pétrole et de gaz cotés en bourse.

Les dirigeants font face à des appels à Washington en faveur de prélèvements exceptionnels, qui pourraient réduire les bénéfices énergétiques. Un groupe de plus de 30 législateurs a récemment demandé instamment un vote du Congrès sur une nouvelle taxe pétrolière.

Vendredi, le président américain Joe Biden a critiqué les compagnies pétrolières, affirmant qu'elles s'abstiennent intentionnellement de forer davantage pour faire remonter le prix du pétrole et des actions.

"Ils rachètent leurs propres actions, qui devraient être taxées, très franchement", a déclaré M. Biden.

Les dirigeants et les investisseurs ont fait valoir que les prix du carburant sont fixés par le marché et les détaillants, et non par les producteurs. Les pénuries de matériaux et de main-d'œuvre ont limité la vitesse à laquelle ils peuvent augmenter leur production, et dépenser beaucoup plus pour de nouveaux forages éroderait l'efficacité du capital et conduirait les investisseurs à se retirer.

Bien que les analystes et les dirigeants du secteur pétrolier ne s'attendent pas à ce qu'une taxe sur les bénéfices exceptionnels soit adoptée ici, la Grande-Bretagne a récemment imposé une taxe de 25 % sur les bénéfices pétroliers pour compenser les factures énergétiques des consommateurs, ce qui donne de l'espoir à certains législateurs américains qui proposent cette taxe. Et la résistance à la taxe pourrait diminuer à mesure que les prix du carburant s'envolent et que les bénéfices des entreprises suivent.

"Si le gouvernement conservateur du Royaume-Uni peut soutenir une taxe sur les bénéfices exceptionnels, nous devrions être en mesure de faire passer" un équivalent américain, a déclaré le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, et co-sponsor de la proposition de taxe.

L'objectif est de lever 45 milliards de dollars par an, les recettes finançant les paiements aux consommateurs.

Mais un impôt sur les bénéfices exceptionnels tuerait l'incitation à forer davantage, ont déclaré les dirigeants pétroliers, et enlèverait une partie des gains qui financent les nouvelles avancées technologiques qui ont conduit à la révolution du schiste américain qui a fait des États-Unis le premier producteur mondial. Cela réduirait également la capacité des entreprises pétrolières à obtenir des financements extérieurs.

"C'est une idée terrible", a déclaré Mike Oestmann, directeur général du producteur de schiste Tall City Exploration. "Si vous voulez moins de quelque chose, d'un comportement ou d'une industrie, taxez-le plus lourdement."

AUGMENTER LA PRODUCTION, PAS LES PRIX

Ce qui motive les défenseurs de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels, c'est l'idée que les sociétés énergétiques américaines freinent la production pour maintenir des prix et des bénéfices élevés. Les sociétés ont reversé quelque 9,51 milliards de dollars aux investisseurs au premier trimestre, selon le cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie.

Si les producteurs de pétrole avaient dépensé la moitié de ces 9,51 milliards de dollars pour de nouveaux forages, cela financerait quelque 660 nouveaux puits de schiste, selon une analyse de Reuters utilisant les coûts moyens de 7,14 millions de dollars par puits de schiste l'année dernière, selon la société de technologie énergétique Enverus.

La production varie selon les bassins, mais en moyenne, un nouveau puits peut fournir quelque 672 bpj de pétrole, selon BTU Analytics. Sur la base des puits supplémentaires et du rendement moyen des nouveaux puits de pétrole de schiste, la production pourrait être augmentée de quelque 450 000 bpj.

Ces barils supplémentaires pourraient porter la production américaine cette année au-delà du record d'avant la pandémie, soit 12,23 millions de bpj en 2019. Le gouvernement prévoit que la production augmentera de 720 000 bpj pour atteindre 11,92 millions de bpj en 2022.

LES VALEURS ÉNERGÉTIQUES REDEVIENNENT ATTRAYANTES

Entre 2006 et 2019, les 50 principaux producteurs de pétrole américains ont dépensé 170 milliards de dollars de plus en dépenses d'investissement (capex) qu'ils n'ont perçu d'opérations, utilisant la dette et les capitaux propres pour couvrir le déficit, estime l'analyste pétrolier indépendant Paul Sankey.

"En fait, il n'y a eu aucun rendement" pour les actionnaires, a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière décennie, les investisseurs ont boudé les sociétés énergétiques pour leur manque de rendement et ont fait chuter leur poids dans le S&P 500, une mesure de l'intérêt des actionnaires, à moins de 3 % en 2020, contre plus de 16 % en 2008. Aujourd'hui, les valeurs énergétiques du S&P représentent 5,1 %, avec des bénéfices en plein essor grâce aux prix élevés du pétrole et du gaz.

Ce changement de sentiment s'explique par le fait que les producteurs ont adopté une stratégie consistant à investir seulement un tiers de leurs flux de trésorerie dans le forage et d'autres dépenses d'investissement, contre la majeure partie de leurs flux de trésorerie il y a deux ans, selon les dernières données d'Enverus.

L'accent mis sur le rendement des actionnaires plutôt que sur la nouvelle production ne disparaît pas avec la hausse des prix de l'énergie. Les prix du brut américain ont augmenté d'environ 60 % depuis le début de l'année.

"Pas un seul grand producteur public (de schiste) n'a augmenté ses dépenses d'investissement au premier trimestre en raison d'une augmentation de l'activité", a déclaré Kaes Van't Hof, directeur financier de la société de schiste Diamondback Energy Inc, dans un récent message sur Twitter.

Cette volonté de maintenir la production et de récompenser les investisseurs par des dividendes et des rachats "change l'aura de l'investissement", ce qui rend les actions énergétiques à nouveau attrayantes, a déclaré Matthew Stephani, président de Cavanal Hill Investment Management, qui fait partie de BOK Financial Corp.

Le secteur du pétrole et du gaz du S&P 500 est en hausse de plus de 60 % depuis le début de l'année, surpassant la moyenne de l'indice du marché élargi, qui est en baisse pour l'année.

Les investisseurs accepteront-ils un retour à des dépenses plus élevées et à des rendements inférieurs pour les actionnaires ? Ils ne le feront pas, affirment les gestionnaires de portefeuille et les investisseurs.

"En tant qu'investisseur, je pense que c'est un bon équilibre. Les entreprises ont montré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance", a déclaré Chris Duncan, qui suit les entreprises de schiste pour le gestionnaire d'actifs Brandes Investment Partners.