Ford augmente ses dépenses pour les VE à 50 milliards de dollars et crée une nouvelle unité Model e

Ford Motor Co. a annoncé mercredi qu'elle allait augmenter ses dépenses dans le domaine des véhicules électriques pour les porter à 50 milliards de dollars, contre 30 milliards précédemment, jusqu'en 2026, et qu'elle allait gérer son unité de véhicules électriques séparément de son ancienne activité de moteurs à combustion, dans le but de rattraper le leader du secteur, Tesla Inc.

La réorganisation et les investissements supplémentaires interviennent alors que le directeur général Jim Farley mise de manière agressive sur la stratégie d'électrification de l'entreprise.

M. Farley a déclaré que Ford prévoyait de construire plus de 2 millions de VE en 2026, soit environ un tiers de sa production mondiale annuelle, et que les VE représenteraient 50 % de son volume total en 2030.

Mais l'entreprise ne s'attend pas à réaliser un bénéfice sur son activité VE avant que les modèles de la prochaine génération ne commencent à être produits en 2025, selon le directeur financier John Lawler.

Bien que l'activité VE, appelée Ford Model e, sera séparée de l'unité de moteurs à combustion interne (ICE) de la société, Ford Blue, les deux divisions partageront la technologie et les "meilleures pratiques", a déclaré le constructeur automobile.

Les deux activités, ainsi que l'unité de véhicules commerciaux Ford Pro, présenteront des résultats financiers distincts d'ici 2023, a-t-il ajouté.

"Nous considérons cette nouvelle comme positive car elle a une forte logique industrielle et elle permettra aux investisseurs de valoriser séparément l'activité EV déficitaire", a déclaré Colin Langan, analyste de Wells Fargo, dans une obligation.

Les actions de Ford, qui vise une production annuelle de plus de 2 millions de VE d'ici 2026, ont bondi de plus de 7% en début de séance avant de s'établir à 17,47 dollars, en hausse de 4,6%, en milieu de matinée.

Doug Field dirigera le développement des produits de la Ford Model e en tant que responsable des VE et des systèmes numériques, et Lisa Drake dirigera l'industrialisation des VE pour cette unité.

La décision de M. Farley ne répond pas aux appels de certains investisseurs qui ont poussé Ford et GM à se séparer de leurs activités liées aux véhicules électriques afin de mieux exploiter la valeur totale de ces activités.

Les analystes de l'industrie, cependant, ont déclaré qu'avec l'annonce de mercredi, Ford mettrait la table pour une éventuelle scission de son unité EV à l'avenir.

Ford a déclaré qu'il espérait réduire les coûts structurels jusqu'à 3 milliards de dollars dans son activité ICE, mais n'a pas dit si cet effort impliquerait une réduction des effectifs. Il a également déclaré que l'unité EV devra dépenser des "milliards" pour obtenir des matières premières essentielles pour les batteries à mesure que le volume des EV augmentera.

M. Farley a déclaré : " Nous avons besoin que l'activité ICE génère des liquidités et que l'activité EV se concentre sur l'innovation. "

Il avait précédemment déclaré que son équipe de direction pensait que les activités VE et ICE du constructeur automobile étaient sous-performantes en termes de bénéfices.

Reuters a rapporté mardi que, bien que Ford ait l'intention de gérer les deux activités séparément, il les garderait sous sa tutelle.

Ford a déclaré qu'il prévoyait de consacrer 5 milliards de dollars aux VE cette année, soit deux fois plus qu'en 2021. Il vise également une marge bénéficiaire ajustée avant intérêts et impôts (EBIT) de 10 % d'ici 2026, contre 8 % qu'il espère atteindre cette année.