Ford double la production du Lightning, alors que la bataille des camions électriques avec GM s'intensifie.

Ford Motor Co a annoncé mardi qu'elle allait presque doubler la capacité de production annuelle de son très populaire pick-up électrique F-150 Lightning, pour la porter à 150 000 véhicules, le modèle ayant déjà attiré près de 200 000 réservations avant son arrivée ce printemps chez les concessionnaires américains.

L'annonce de Ford intervient un jour avant la présentation publique par son rival General Motors Co du pick-up électrique Chevrolet Silverado, dont la commercialisation est prévue pour le début de 2023.

Le Silverado E sera dévoilé par Mary Barra, directrice générale de GM, mercredi lors d'une session à distance liée au Consumer Electronics Show annuel de Las Vegas.

Début décembre, le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré à l'animateur de CNBC Jim Cramer que Ford avait dû cesser de prendre des réservations pour le Lightning 2022 "parce que nous en avions tellement."

Ford avait initialement une capacité de production de 70 000 à 80 000 Lightning. Farley a déclaré dans l'interview de décembre que Ford visait à doubler cette capacité au cours des deux prochaines années dans l'usine Rouge de la société, près de son siège social de Dearborn, dans le Michigan.

Ford prévoit également de tripler la production annuelle de son populaire crossover électrique Mustang Mach-E pour atteindre plus de 200 000 unités d'ici 2023, afin de répondre à une demande supérieure aux prévisions.

Le constructeur automobile a déclaré qu'il aura la capacité annuelle de construire 600 000 véhicules électriques dans le monde entier d'ici 24 mois, date à laquelle il vise à devenir "le deuxième constructeur de véhicules électriques en Amérique du Nord" derrière Tesla, qui a vendu plus de 900 000 VE l'année dernière.

Les futurs VE de Ford devraient être construits aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine et en Allemagne, selon le chercheur industriel AutoForecast Solutions.

Le F-150 Lightning de 2022 aura un prix de départ de 39 974 $, et il est destiné à la fois aux particuliers et aux entreprises. Ford a déclaré que plus de 75 % des détenteurs de réservations pour le Lightning sont de nouveaux clients de la marque. (Reportage de Paul Lienert à Detroit ; édition de Cynthia Osterman)