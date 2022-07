Ford émet un nouveau rappel pour risque d'incendie, élargit le rappel antérieur

Le nouveau rappel concerne certains véhicules Ford Escape, Maverick et Lincoln Corsair des années-modèles 2020 à 2022 équipés de moteurs hybrides/plug-in hybrides de 2,5 litres. Ford a déclaré qu'en cas de défaillance du moteur, des quantités importantes d'huile moteur et de vapeur de carburant peuvent être libérées et s'accumuler près des sources d'inflammation, ce qui pourrait provoquer un incendie sous le capot.

Les concessionnaires modifieront le bouclier sous le moteur et le volet de calandre actif pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Aucun accident ni aucune blessure ne sont associés à ce problème et les clients n'ont pas besoin de garer le véhicule à l'extérieur.

Ford étend séparément son rappel des VUS Ford Expedition et Lincoln Navigator 2021 pour des risques d'incendie sous le capot de 27 000 véhicules supplémentaires aux États-Unis après que cinq incendies supplémentaires ont été signalés après son rappel de 39 000 véhicules annoncé en mai suite à 16 rapports d'incendie. Une blessure a été signalée.

Le deuxième constructeur automobile américain conseille toujours à ses clients de garer ces véhicules à l'extérieur et loin des structures jusqu'à ce que les réparations soient terminées.

Les véhicules peuvent présenter un risque d'incendie sous le capot, y compris lorsque le véhicule est garé et éteint.

Ford a déclaré que les pièces de rappel sont disponibles pour environ un tiers des véhicules équipés d'un système de ventilateur de refroidissement de 800 watts, mais que toutes les pièces ne seront pas disponibles pour les véhicules équipés d'un système de ventilateur de refroidissement de 700 watts avant septembre.

Ford pense que la cause de ces incendies de véhicules peut être attribuée à un changement de lieu de fabrication par un fournisseur pendant la pandémie de COVID-19.