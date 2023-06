La demande de véhicules neufs de la part des particuliers et des entreprises aux États-Unis dépasse les attentes, ont déclaré jeudi deux hauts responsables de l'industrie automobile de Détroit.

Leurs commentaires positifs soulignent une

rapport optimiste

du département américain du commerce, qui a révélé une hausse inattendue des ventes au détail en mai, les consommateurs ayant acheté davantage de véhicules à moteur et d'autres biens.

"Si le consommateur reste aussi fort, nous pourrions dépasser de manière significative ce que nous avons dit" au sujet de la performance annuelle, a déclaré Paul Jacobson, directeur financier de General Motors, lors d'une conférence d'investisseurs organisée par la Deutsche Bank.

Le directeur financier de Ford, John Lawler, dans une interview séparée lors de la conférence, a déclaré que "le consommateur s'accroche" tout en notant le maintien de la force et du "pricing power" dans l'activité commerciale Ford Pro de la société.

Les commentaires des deux directeurs financiers marquent un changement par rapport au début de l'année, lorsque de nombreux économistes et certains dirigeants du secteur automobile craignaient une récession aux États-Unis. En janvier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a prédit une "grave récession" et a ensuite commencé à réduire les prix des véhicules de la société de voitures électriques.

Depuis lors, les ventes de véhicules aux États-Unis se sont stabilisées et la production de véhicules est revenue à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement s'étant résorbés.

Jacobson et Lawler ont déclaré que leurs entreprises continueraient à mettre en œuvre des programmes de réduction des coûts qui ont déjà supprimé des milliers d'emplois chez Ford et GM. Les deux entreprises sont sous pression pour financer le lancement de nouveaux véhicules électriques qui, à court terme, rapporteront beaucoup moins de bénéfices que les camions et les SUV traditionnels à moteur à combustion.

Les actions de Ford étaient en hausse de 1,1 % à 14,36 dollars dans les échanges de l'après-midi à la Bourse de New York, tandis que les actions de GM ont augmenté de 1,5 % à 37,93 dollars à la Bourse de New York.

M. Lawler a déclaré que Ford prévoyait la poursuite de la force et de la croissance de ses véhicules à moteur à combustion "au cours des prochaines années", alors qu'il augmente ses investissements et sa production de véhicules électriques.

En temps utile, l'entreprise se concentre sur la réduction de 50 % des coûts d'ingénierie et de fabrication de ses VE de deuxième génération, y compris le successeur du F-150 Lightning qui devrait être produit au milieu de cette décennie.

M. Lawler a laissé entendre que Ford pourrait suivre l'exemple de Tesla en utilisant de grandes pièces moulées sous la carrosserie pour ses véhicules électriques de la prochaine génération, dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts.

M. Jacobson a déclaré que GM ne relâcherait pas ses efforts pour réduire de 2 milliards de dollars ses coûts d'exploitation annuels. Alors que GM doit faire face à l'augmentation des coûts des véhicules électriques, M. Jacobson a déclaré que la réduction des coûts ne devait pas être "un programme [...] qui nous ramène à la situation antérieure. Nous devons cultiver l'amélioration continue du côté des coûts".

Les deux dirigeants ont déclaré que la décision de leurs entreprises de rejoindre le réseau de recharge des véhicules électriques de Tesla et d'adopter son protocole de recharge NACS (North American Charging Standard) permettra d'économiser de l'argent et profitera aux clients de leurs véhicules électriques.

M. Jacobson a déclaré que GM avait la possibilité de s'associer à Tesla pour développer de futurs emplacements pour les chargeurs de VE.

M. Lawler a déclaré que l'adoption de la norme de charge de Tesla ne nécessitera pas d'investissements supplémentaires de la part de Ford.

Les propriétaires de VE GM et Ford auront accès à plus de 12 000 Superchargers Tesla en Amérique du Nord, à partir de début 2024. (Reportage de Shivansh Tiwary et Nathan Gomes à Bengaluru et de Paul Lienert et Joseph White à Detroit ; rédaction de Matthew Lewis et Paul Simao)