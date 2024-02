New York (awp/afp) - Le constructeur automobile américain Ford a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, malgré une perte liée à des éléments exceptionnels, et a dévoilé des objectifs ambitieux pour l'année en cours.

Le chiffre d'affaires atteint 46 milliards de dollars, en progression de 4% sur un an. Le groupe de Dearborn (Michigan) a notamment indiqué avoir profité d'un effet prix favorable, selon un communiqué.

Dans le détail, Ford a été soutenu par les ventes de sa division Pro, dédiée aux utilitaires, qui ont augmenté de 11%.

Dans le même temps, la division Blue, qui comprend les automobiles à essence et les hybrides, a, elle, vu son chiffre d'affaires stagner.

Quant à Ford Model e, sa branche électrique, elle n'a connu qu'une croissance de 2%.

Fragilisée par "un paysage tarifaire extrêmement compétitif" et lestée par des investissements importants, cette dernière division a enregistré une perte d'exploitation (1,57 milliard de dollars) quasiment équivalente à son chiffre d'affaires (1,6).

Alors que le marché des véhicules électriques s'élargit à un rythme bien moins rapide qu'espéré par les constructeurs et le gouvernement démocrate de Joe Biden, favorable à la transition énergétique, Ford a redit son engagement à monter en puissance sur ce segment.

"Les véhicules électriques vont faire partie de notre paysage, les clients s'y mettent de plus en plus et leur potentiel à long terme est central pour Ford", a déclaré le directeur financier John Lawler, cité dans le communiqué.

Mi-janvier, le constructeur avait néanmoins annoncé un abaissement des prévisions de production de son pick-up électrique F-150 Lightning.

Au quatrième trimestre, Ford a constaté une perte nette de 526 millions de dollars, principalement due à une charge comptable exceptionnelle de 1,7 milliard liée à la réévaluation de ses obligations financières dans le cadre des pensions de retraite de ses salariés.

Affecté par ses investissements dans l'électrique et la hausse des salaires consécutive à la signature d'un nouvel accord collectif, en octobre, Ford entend rester vigilant sur ses coûts.

Il prévoit cette année des mesures d'économie qui devraient s'élever à deux milliards de dollars, a indiqué le numéro deux du groupe, Kumar Galhotra.

Ford vise un bénéfice opérationnel compris entre 10 et 12 milliards de dollars sur 2024, soit plus que ne le projetaient les analystes.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre Ford prenait plus de 6%.

afp/ol