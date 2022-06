Ford, folklorique face aux critiques, décroche un deuxième mandat en tant que premier ministre de l'Ontario

Les médias ont prévu que les progressistes-conservateurs de Ford, qui penchent à droite, obtiendraient une large majorité dans la province la plus peuplée du Canada peu après la clôture du scrutin, conformément à l'avance du parti dans les sondages d'opinion.

Fils d'un politicien provincial et héritier d'une entreprise familiale lucrative, M. Ford s'est fait connaître pour son style folklorique et s'est dépeint comme quelqu'un qui s'occupe des petits et qui a percé la "bulle" politique, même si certains lui ont reproché d'utiliser sa position pour récompenser ses amis.

"Je ne suis pas un grand partisan", a déclaré Ford lors du débat des chefs de l'Ontario en mai. "Je peux travailler à tous les niveaux du gouvernement, avec toutes les allégeances politiques".

Il l'a prouvé en se faisant une amie improbable en la vice-première ministre Chrystia Freeland, une libérale. À l'automne 2020, il a déclaré aux journalistes qu'ils communiquaient "constamment". Freeland a déclaré au Toronto Star https://www.thestar.com/news/insight/2020/04/03/hes-my-therapist-how-chrystia-freeland-and-doug-ford-forged-an-unlikely-friendship-in-the-fight-against-covid-19.html qu'il était son "thérapeute".

Ford est d'abord entré en politique en tant que conseiller à Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, où son frère était maire.

Après une candidature ratée pour remplacer son frère, il s'est présenté pour devenir chef du parti progressiste-conservateur de l'Ontario en 2018, quelques mois avant une élection provinciale, et a remporté les deux concours.

Le conseiller municipal de Toronto, John Filion, qui a écrit un livre sur la famille Ford, a décrit Doug Ford comme "un type de type rude, dur, bagarreur. Mais il veut aussi que tout le monde l'aime. ... Il est toujours le premier à tendre la main pour le chèque. Il est heureux de rendre service à un ami", mais il "se fiche éperdument de la politique".

Ford a été accusé à de multiples reprises d'utiliser sa position pour récompenser ses amis, notamment après que son cabinet ait nommé un ami de la famille au poste de commissaire de police à la fin de 2018. L'ami s'est ensuite retiré https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ron-taverner-withdraws-from-consideration-for-opp-commissioner-1.5046120.

Interrogé à ce sujet, et sur les enquêtes des médias qui ont indiqué que les donateurs du parti étaient sur le point de bénéficier d'un développement autoroutier https://www.nationalobserver.com/2021/04/03/investigations/developers-ties-ford-government-benefit-highway-413, un porte-parole de Ford a déclaré que Ford avait un plan pour stimuler l'économie et construire des infrastructures.

Il doit maintenant faire face à une crise d'abordabilité qui touche tout, du logement à l'épicerie, et à une liste de promesses coûteuses qu'il aura moins d'argent pour payer grâce à la réduction des taxes et des frais.

Pendant une grande partie de la pandémie de coronavirus, Ford a tenu des conférences de presse quotidiennes et les sondages ont montré que sa cote de popularité augmentait au cours des premiers mois, a déclaré Shachi Kurl, président de l'institut de sondage Angus Reid.

Mais son gouvernement a été critiqué pour ne pas avoir donné la priorité aux plus vulnérables en leur fournissant des vaccins et des tests rapides, pour ne pas avoir renforcé le personnel de santé et pour ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour remédier aux conditions dans les maisons de retraite https://www.thestar.com/news/investigations/2022/05/27/doug-ford-is-spending-billions-to-expand-nursing-home-chains-with-some-of-the-worst-covid-19-death-rates.html.

Ford a également contesté sans succès la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral devant les tribunaux et a plafonné les augmentations de salaire pour la plupart des employés publics, y compris les infirmières.

Filion a déclaré que Ford était passé à un mode "plus gentil, plus doux", abandonnant ses tendances "belliqueuses" et qu'il était susceptible de conserver son personnage de "gentil Doug".

"Je pense que Doug aimerait être Premier ministre".