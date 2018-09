Forestay Capital, le fonds technologique de Bertarelli, participe à un tour de financement de 68 millions de dollars pour la société américaine de stockage ‘hot cloud’ Wasabi

Jersey, le 17 septembre 2018 ... Forestay Capital, le fonds fermé technologique de la société d'investissement d'Ernesto Bertarelli Waypoint Capital, a annoncé aujourd'hui avoir participé, en tant que premier investisseur étranger, à un tour de financement de série B de 68 millions de dollars pour la société américaine Wasabi.

Fondée en 2017, Forestay Capital est une plateforme d'investissement spécialisée dans le secteur de la technologie. Elle se concentre sur les entreprises à un stade de développement précoce, innovantes et génératrices de revenus, en Europe, aux Etats-Unis et en Israël. Forestay fait partie de Waypoint Capital, présidée par Ernesto Bertarelli. Waypoint soutient un portefeuille étendu de sociétés d'investissement de premier plan pour les trusts et les fonds liés à la famille Bertarelli.

"Nous sommes constamment à l'affût pour identifier les grandes tendances du marché, et il ne fait aucun doute que les données se déplacent vers le cloud. La technologie révolutionnaire de Wasabi, combinée à son équipe de direction de premier ordre, nous fournissent une excellente opportunité d'investir dans l'avenir du stockage ", a déclaré Frederic Wohlwend, Managing Partner de Forestay Capital. "Grâce à l'expérience approfondie du groupe Waypoint dans le domaine de la santé, nous avons pu constater de première main la très forte croissance des besoins en stockage de données, notamment - entre autres - pour l'imagerie médicale et la recherche génomique. Wasabi détient des atouts décisifs et la société a ainsi l'opportunité de devenir un leader mondial. Son siège se trouve sur la côte Est des Etat-Unis, ce qui est également en ligne avec notre objectif d'investir dans le secteur technologique de cette région."

Plutôt que de faire appel au financement traditionnel du capital-risque, Wasabi a préféré lever des fonds auprès de vétérans du secteur ainsi que d'entités d'investissement de family offices, telles que Forestay Capital. Le financement obtenu grâce à ce tour permettra à Wasabi de s'étendre à l'échelle internationale, de continuer à investir dans la marque et de prendre part aux appels d'offres pour les plus importants contrats de stockage au monde. Le succès du tour témoigne des progrès réalisés par Wasabi pour devenir l'un des principaux fournisseurs de stockage cloud abordable, rapide et sécurisé. En un peu plus d'un an, Wasabi a acquis plus de 3'000 clients dans une large palette de secteurs.

David Friend, le co-fondateur et CEO de Wasabi, explique que " Tout le monde a besoin de stocker des données, car le stockage est fondamental pour tout ce qui se passe actuellement dans l'univers des médias et du divertissement, dans la surveillance, la génomique, la recherche scientifique, les médias sociaux et dans l'internet des objets. Nous sommes des experts en 'cloud storage' - notre équipe est spécialisée dans ce domaine depuis 2005, au moment où nous avons fondé Carbonite. Nos investisseurs sont conscients que Wasabi représente un tour de force technique, ce qui constitue un avantage durable dans un marché qui double de taille tous les deux ans. Grâce à ce financement, qui nous a été accordé par des entrepreneurs, des financiers et des family offices de premier plan, Wasabi va s'étendre cette année sur le plan mondial et le stockage cloud deviendra un service public, comme la bande passante ou l'électricité. Il sera abordable, rapide et disponible partout."

A propos de Forestay Capital

Fondée en 2017, Forestay investit dans le secteur de la technologie en se concentrant sur des entreprises technologiques innovantes et génératrices de revenus, en Europe, aux Etats-Unis et en Israël, qui remettent en question les modèles établis et le statu quo, principalement par le biais de logiciels et de données. Forestay fait partie de Waypoint Capital, présidée par Ernesto Bertarelli, qui soutient un large portefeuille de sociétés d'investissement de premier plan. (www.forestaycapital.com)

A propos de Waypoint Capital

Détenue et présidée par Ernesto Bertarelli, Waypoint Capital conseille les trusts et les entités de placement de la famille Bertarelli. En tant qu'investisseur actif à long terme, elle est active dans les secteurs de la santé, des technologies médicales et de la gestion d'actifs, y compris l'immobilier. Basé à Genève, le groupe possède des bureaux à Londres, Jersey, Boston et Luxembourg. (www.waypointcapital.net)

A propos de Wasabi

Wasabi est la société de 'hot cloud storage' qui propose un stockage à faible coût, rapide et fiable. Wasabi est 80% moins cher et 6x plus rapide qu'Amazon S3, avec une protection à 100% de l'immuabilité des données et zéro frais de sortie de données. Créée par les co-fondateurs de Carbonite et les pionniers du cloud storage David Friend et Jeff Flowers, Wasabi a pour mission de banaliser l'industrie du stockage. Wasabi est une société privée basée à Boston, MA, aux Etats-Unis. (www.wasabi.com)