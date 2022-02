Formation antiterroriste américaine en Côte d'Ivoire dans un contexte régional instable

JACQUEVILLE, CÔTE D'IVOIRE (Reuters) - Le programme annuel américain de formation antiterroriste des forces africaines a débuté dimanche en Côte d'Ivoire, dans un contexte régional instable, marqué par une série de coups d'Etat et par le projet de retrait des forces françaises du Mali.

Ce programme, connu sous le nom de Flintlock, doit permettre aux quelque 400 soldats de toute l'Afrique de l'Ouest d'être mieux formés à la lutte contre des groupes liés notamment à Al-Qaïda et à l'État islamique.

La formation porte principalement cette année sur la coordination entre différentes forces combattant le même ennemi .

"L'un des principaux axes de Flintlock est le partage des informations. Si nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas travailler ensemble", a déclaré l'amiral Jamie Sands, commandant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, lors de la cérémonie d'ouverture.

La Guinée, le Mali et le Burkina Faso ne participent pas cette année à cette formation alors que des juntes militaires ont pris depuis 2020 le pouvoir dans ces trois pays.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont victimes depuis 2015 d'attaques de la part de militants islamistes qui occupent de vastes zones du Sahel, faisant des milliers de morts et provoquant le déplacement de plus de 2 millions de personnes.

Depuis 2013, la France mène des opérations de sécurité dans la région, mais sa présence est de moins en moins bien acceptée par les populations. La semaine dernière, Paris a annoncé son retrait du Mali et un redéploiement partiel de ses troupes au Niger.

Les diplomates craignent que le départ des 2.400 soldats français du Mali -- épicentre de la violence -- ne déstabilise davantage la région.

(Reportage Ange Aboa; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)