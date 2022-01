Forsee Power : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux

Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société ») (Paris:FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORSEE POWER à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 067 titres

332 924.21 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 309

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 89

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 39 614 titres pour 243 552.06 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 12 547 titres pour 76 638.61 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titres

500 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 62 M€ en 2020 et compte plus de 500 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

ANNEXE KEPLER CHEUVREUX

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 309 39 614 243 552,06 89 12 547 76 638,61 03/12/2021 67 9 034 57 094,88 - - - 06/12/2021 23 3 673 22 992,98 - - - 07/12/2021 8 1 500 9 135,00 - - - 09/12/2021 5 500 3 100,00 3 1 500 9 600,00 10/12/2021 1 20 124,00 1 1 6,40 13/12/2021 - - - 18 2 399 15 905,37 14/12/2021 69 4 500 29 610,00 - - - 15/12/2021 3 271 1 753,37 8 1 026 6 781,86 16/12/2021 28 3 729 23 865,60 3 474 3 223,20 17/12/2021 17 1 763 10 983,49 - - - 20/12/2021 15 3 217 19 462,85 - - - 21/12/2021 9 1 001 5 935,93 2 133 798,00 22/12/2021 - - - 3 368 2 208,00 23/12/2021 10 1 700 10 013,00 - - - 24/12/2021 - - - 1 500 2 900,00 27/12/2021 13 2 500 14 375,00 3 500 2 950,00 28/12/2021 2 706 3 995,96 13 1 844 10 603,00 29/12/2021 32 4 000 22 720,00 10 1 000 5 850,00 30/12/2021 4 500 2 790,00 12 1 852 10 445,28 31/12/2021 3 1 000 5 600,00 12 950 5 367,50

