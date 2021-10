Forsee Power : document approuvé en vue d'entrer en Bourse

Le fabricant de batteries pour véhicules électriques Forsee Power a annoncé lundi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



Ce spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules légers, camions, bus, trains et navires précise dans un communiqué que son entrée en Bourse aura lieu sous réserve notamment des conditions de marché.



Forsee explique que son entrée en Bourse doit lui permettre d'accélérer son déploiement à l'international et de saisir des opportunités de croissance sur de nouveaux segments de marché.



L'entreprise - qui propose des solutions de location de batteries et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport - compte atteindre son seuil de rentabilité en EBITDA en 2023, avec un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros.



A plus long terme, c'est-à-dire à horizon 2027, la société compte générer un chiffre d'affaires autour de 600 millions d'euros pour une marge d'EBITDA supérieure à 15%.



