En M€

Données non auditées 2018-2019 2019-2020 Variation 3ème trimestre 186,3 93,9 -49,6% 9 mois 546,8 460,6 -15,8%

Après un premier semestre de bonne facture dans un contexte automobile difficile, le troisième trimestre de l'exercice (avril -juin) a été marqué par l'impact de la crise sanitaire Covid-19. Les sites de production en Europe et en Amérique ont en effet été quasiment tous fermés d'avril à mi-mai. Le groupe Plastivaloire a repris ensuite progressivement son activité industrielle au fur et à mesure de la levée des restrictions locales et du rythme de redémarrage des commandes des clients.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 ressort ainsi à 93,9 M€, en recul de 92,4 M€. Cette évolution est légèrement meilleure que l'anticipation réalisée au mois de juin (manque de facturations estimé autour de 100 M€), grâce à une fin de trimestre mieux orientée, avec des taux d'utilisation revenus à des taux proches de 80% par rapport à la normale. Plus de la moitié de la baisse trimestrielle a ainsi été enregistrée sur le seul mois d'avril.

Sur 9 mois, le recul du chiffre d'affaires est limité à -15,8% (-17,1% en organique) à 460,6 M€. Le secteur automobile (pièces et outillages) contribue pour 378,6 M€ (-14,0%) et le secteur Industries (pièces et outillages) pour 82,0 M€ (-21,1%).

Perspectives

Compte tenu de l'amélioration des taux d'utilisation, confirmée sur le mois de juillet, l'activité du 4ème trimestre sera moins impactée que le 3ème trimestre par le contexte sanitaire et économique. Le mois d'août, traditionnellement le moins important de l'exercice, reste quant à lui peu représentatif.

Toutefois, compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie et sur la vigueur de la reprise au mois de septembre, le Groupe maintient la suspension de ses objectifs annuels.

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Le Groupe dispose de 32 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

