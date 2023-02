Fort rebond du dollar avec l'inflation américaine

New York (awp/afp) - Le dollar redevenait roi dans les échanges vendredi grimpant à des sommets depuis plus d'un mois, propulsé par un indicateur d'inflation qui est remonté de façon surprenante aux Etats-Unis le mois dernier.

Le billet vert montait vers 19H25 GMT de 0,43% à 1,0550 dollar pour un euro, un niveau plus vu depuis début janvier.

Le Dollar Index, qui compare la devise américaine à un panier de monnaies, grimpait lui de 0,61% à 105,23 points.

L'inflation américaine a atteint 5,4% sur un an et 0,6% sur un mois en janvier, plus qu'attendu par les analystes et à un rythme accéléré par rapport à décembre, selon l'indice PCE, la mesure privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

"C'est un nouveau signe que la Fed va devoir laisser ses taux plus hauts (que prévu ndlr) plus longtemps", a résumé Paul Ashworth, analyste chez Capital Economics, ce qui dopait le billet vert.

Fin 2022 et début 2023, les marchés financiers s'attendaient à ce que la Fed lève le pied face à une inflation essoufflée et à une économie faiblissante.

"Le dollar est de nouveau le roi sur le marché des changes", soulignait Edward Moya d'Oanda.

"Les rendements sur les bons du Trésor vont atteindre de nouveaux sommets et cela ne va pas se calmer avant qu'on ne voie des signes clairs de désinflation", a ajouté l'analyste. A 4,80%, le rendement obligataire sur les bons à deux ans atteignait son plus haut niveau depuis 2007.

Le dollar a repris la pente ascendante en fait depuis début février après plusieurs indicateurs qui mettent à mal ce scénario.

Et les analystes s'attendent à ce qu'en zone euro, l'inflation s'essouffle plus vite, "notamment en raison d'effets de comparaison sur les prix de l'énergie", qui s'étaient envolés dans les premiers mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, notent les analystes de UniCredit.

Le yen reculait également (-1,30% à 136,48 yens pour un dollar) alors que le futur patron de la Banque du Japon a indiqué qu'il comptait poursuivre la politique monétaire ultra-souple de son prédécesseur.

Le maintien de la politique très accommodante est nécessaire pour soutenir l'économie et créer un environnement dans lequel les entreprises peuvent augmenter les salaires, a indiqué Kazuo Ueda, qui prendra ses fonctions en avril.

"Il y avait énormément de spéculations sur l'avis de M. Ueda sur la politique monétaire et ces déclarations sont ses premiers commentaires officiels", remarque James Harte, analyste chez TickMill Group.

L'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers a partagé sur Bloomberg ce commentaire sur Kazuo Ueda, le baptisant "le Ben Bernanke du Japon", en référence à l'ex-président de la Fed connu pour sa politique monétaire ultra-accommodante. M. Summers a fait cette comparaison parce que les deux hommes, a-t-il dit, ont été à l'Université MIT en même temps et ont eu le même directeur de thèse...

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H25 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0550 1,0596 EUR/JPY 143,99 142,70 EUR/CHF 0,9919 0,9896 EUR/GBP 0,8830 0,8818 USD/JPY 136,48 134,70 USD/CHF 0,9403 0,9340 GBP/USD 1,1948 1,2013

