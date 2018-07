Fort séisme dans l'île indonésienne de Lombok, 14 morts

(Bilan actualisé)

SEMBALUN, Indonésie, 29 juillet (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué dimanche matin l'île indonésienne de Lombok, où au moins 14 personnes ont été tuées et de milliers de maisons et de bâtiments endommagés, a annoncé l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

Cent soixante-deux personnes ont été blessées lors du séisme qui s'est produit à 06h47 locales (22h47 GMT samedi), surprenant les habitants dans leur sommeil.

Une quarantaine de répliques - la plus forte d'une magnitude 5,7 - ont été enregistrées dans les heures suivantes dans la moitié nord de l'île, a ajouté l'agence.

Un touriste joint par téléphone a déclaré à Reuters que les secousses avaient été ressenties dans les stations balnéaires du nord-ouest de Lombok, dont les plages de sable blanc font face au mont Agung, le principal volcan de l'île voisine de Bali qui est entré en éruption à la fin du mois de juin.

"Nous avons sauté hors de nos lits (...) L'eau de la piscine ressemblait à une mer déchaînée mais ça n'a duré que 20 à 30 secondes. Je n'ai pas vu de dégâts pour le moment", a déclaré Jean-Paul Volckaert, qui passait la nuit au Puncak Hotel près de Senggigi. Cette secousse a également été ressentie à Bali.

L'épicentre du tremblement de terre était situé à environ 50 km au nord-est de la principale ville de Lombok, Mataram, et à une faible profondeur (environ 7 km), ce qui a probablement accentué ses effets, a indiqué l'agence américaine de surveillance géologique (USGS).

Le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, a publié sur Twitter des photos de bâtiments aux murs et aux toits effondrés.

"Les gens se rassemblent dans les rues et les rizières en jachère pour se protéger des immeubles qui s'effondrent. La priorité, c'est l'évacuation et les secours aux victimes. Certains blessés sont encore hospitalisés", a-t-il dit..

Le tremblement de terre pourrait aussi avoir affecté le parc national du mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie (3.726 m). L'ascension du volcan, une attraction touristique majeure de l'île, a été interdite par mesure de précaution, a annoncé Sutopo Purwo Nugroho. (Latief Apriaman, avec Agustinus Da Costa et Francsiska Nangoy à Djakarta, Alison Bevege à Sydney; Tangi Salaün et Arthur Connan pour le service français)