Zurich (awp) - Les perspectives sur le marché de l'emploi en Suisse sont positives pour le dernier trimestre de l'année, selon une récente étude du spécialiste du placement de personnel Manpower, qui s'attend à une forte activité en terme de recrutement fin 2023.

Selon un sondage réalisé en juillet, 38% des sociétés interrogées veulent embaucher au dernier trimestre, contre 30% au niveau mondial, rapporte le groupe mardi.

Par secteur, "Services de communication" (66%), "Transport, logistique et automobile" (62%) et "Energie et services publics" (53%) sont les plus prometteurs. La pénurie de main-d'oeuvre et le faible taux de chômage justifient cette explosion de futures embauches, explique la publication.

Par taille des sociétés, les micro-entreprises sont celles qui prévoient d'embaucher le plus avec une part de 57%, suivi par les petites à 41%, les grandes puis les moyennes.

par région, le Tessin affiche la prévision nette d'emploi la plus élevée à 57%. Le région lémanique lui emboite le pas avec 46%. La seule région à reculer est la Suisse du nord-ouest.

