Forte chute des investissements étrangers en Amérique latine

Santiago du Chili (awp/afp) - Les investissements directs étrangers (IDE) en Amérique latine ont chuté de 34,7% en 2020, le pire chiffre pour les entrées de capitaux depuis 2010, notamment en raison de la pandémie de coronavirus, a rapporté jeudi une agence de l'ONU.

La région est "l'une des plus touchées au monde" par les conséquences de la pandémie, a indiqué la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc) qui relève une diminution des IDE de 56 milliards de dollars par rapport à 2019.

Avec 105,48 milliards de dollars investis en 2020, c'est "la deuxième année consécutive de baisse", note-t-elle.

Seuls cinq pays de la région ont vu augmenter leurs entrées de capitaux étrangers en 2020 : les Bahamas et la Barbade dans les Caraïbes, l'Equateur et le Paraguay en Amérique du Sud, et le Mexique en Amérique centrale.

"Le Mexique devient le deuxième bénéficiaire des investissements directs étrangers après le Brésil" qui "a connu une forte baisse de 35,4%, ce qui pèse lourdement sur la moyenne régionale", a déclaré Alicia Barcena, secrétaire exécutive de la Cepalc lors de la présentation du rapport.

Au niveau sous-régional, les IDE ont chuté de 89,4% en Amérique centrale, de 40,4% en Amérique du Sud et de 25,5% dans les Caraïbes.

Par secteurs, la plus forte réduction des IDE a concerné les ressources naturelles, avec une baisse de 47,9% par rapport à 2019, suivies par le secteur manufacturier (-37,8%) et les services (-11%).

Les capitaux étrangers en Amérique latine viennent principalement du continent européen, même s'ils ne représentent que 38% des investissements contre près de 50% en 2019 et des Etats-Unis qui ont augmenté leur part de 10 points de pourcentage, à 37%.

afp/rp