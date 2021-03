Forte demande en vue pour l'IPO de Deliveroo à Londres

LONDRES (Reuters) - La société de livraison de repas en ligne Deliveroo a suscité une forte demande de la part des investisseurs pour son introduction en Bourse (IPO), ouvrant ainsi la voie à la plus grande opération de ce type à Londres depuis une décennie, avec une valorisation qui pourrait atteindre environ 8 milliards de livres (9,4 milliards d'euros).

Le livre d'ordres en vue de l'IPO de Deliveroo est entièrement couvert dans la fourchette de prix de 3,90 à 4,90 livres par action, ont déclaré lundi les banques travaillant sur l'opération, ce qui donne à penser que la demande des investisseurs est supérieure à l'offre.

La fourchette initiale du prix pour la cotation de Deliveroo a été resserrée lundi à 3,90-4,10 livres, faisant ressortir une valorisation de 7,6 milliards à 8,8 milliards de livres (8,9-10,3 milliards d'euros), hors exercice de l'option de surallocation.

Le spécialiste britannique, fondé en 2013 par William Shu, a choisi de ne pas opter pour le haut de la fourchette de son prix de cotation en raison, dit-il, de la volatilité des marchés.

"Deliveroo a reçu une demande très importante de la part d'investisseurs institutionnels du monde entier. L'opération est couverte plusieurs fois sur toute la fourchette, menée par trois investisseurs de référence très respectés", a déclaré un porte-parole de la société.

"Au regard de la volatilité des conditions du marché mondial pour les introductions en Bourse, Deliveroo choisit de fixer le prix de cotation de manière responsable dans la fourchette initiale et à un point de départ qui maximise la valeur à long terme pour nos nouveaux investisseurs institutionnels et particuliers", a-t-il ajouté.

Une source proche du dossier a indiqué que Deliveroo a choisi cette approche au regard de la piètre performance affichée par les récentes introductions en Bourse comme celle du spécialiste américain du cloud DigitalOcean ou de la plate-forme britannique d'avis Trustpilot.

Deliveroo doit faire mercredi ses débuts boursiers sur la place londonienne dans le cadre de ce qui devrait constituer la plus importante opération de ce genre réalisée au Royaume-Uni depuis l'IPO de Glencore en mai 2011. La cotation de Deliveroo devrait éclipsée celle l'an dernier de The Hut Group, qui était jusqu'ici la plus importante du secteur technologique à Londres.

Pour son IPO, Deliveroo a choisi d'émettre deux catégories d'actions afin de donner à Will Shu davantage de contrôle sur les activités du groupe.

La fermeture des restaurants et le développement de la vente à emporter, dans le contexte de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, ont permis à Deliveroo de doper son chiffre d'affaires. La valeur totale des commandes reçues par le groupe en 2020 a bondi de 64,3% à 4,1 milliards de livres.

JPMorgan et Goldman Sachs sont les co-coordinateurs mondiaux l'opération, tandis que Bank of America, Citigroup, Jefferies et Numis sont les co-teneurs de livre.

(version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

par Pamela Barbaglia et Abhinav Ramnarayan