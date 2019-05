Forte explosion entendue à Kaboul

KABOUL, 31 mai (Reuters) - Une forte explosion s'est produite vendredi à Kaboul, ont rapporté des journalistes de Reuters, indiquant voir un important nuage de fumée dans le ciel de la capitale afghane.

On ne connaissait pas pour l'heure les causes de l'explosion, qui intervient au lendemain d'un attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) qui a fait six morts à l'entrée d'une base de l'armée afghane.

Aucune victime n'a pour le moment été rapportée. (James Mackenzie et Abdul Qadir Sediqi; Jean Terzian pour le service français)