Forte hausse des mises en circulation de véhicules routiers en mars

Zurich (awp) - Les mises en circulation de véhicules routiers ont bondi de 46% en mars de cette année par comparaison avec le même mois de l'année dernière, avec 38'876 unités de plus sur les routes suisses, fait savoir l'Office fédéral de la statistique (OFS) mardi.

Au niveau des voitures de tourisme la hausse est de 42% dans la période sous revue, avec comme ces derniers mois les automobiles hybrides classiques et les hybrides rechargeables qui enregistrent les plus belles progressions, respectivement de 156% et 128%.

La hausse est nettement plus modeste pour les voitures fonctionnant à l'essence, qui grimpent de 29% et les électriques qui témoignent d'une croissance de 46%. Elle est même négative pour les voitures alimentées au diesel, avec un recul de 4%.

