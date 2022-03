Forte hausse des recettes du commerce de détail en février

Zurich (awp) - Le commerce de détail suisse a bénéficié au deuxième mois de l'année d'une forte accélération du chiffre d'affaires. La progression des recettes en février s'explique notamment par la faible valeur enregistrée un an plus tôt, dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

En février, le chiffre d'affaires du commerce de détail a progressé de 13,3% en termes nominaux sur un an, ou de 12,8% en termes réels ajustés des effets calendaires, a annoncé jeudi dans un communiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette hausse fait suite à une croissance de 5,1% en janvier dernier et de 1,8% en décembre.

Sur un mois, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé de 0,3% en termes réels.

Le commerce de détail hors stations-services a affiché une croissance nominale de 12,6% sur un an. Les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont reculé de 3,8%, alors que celles du secteur non alimentaire ont bondi de 35,2%.

rq/fr