Forte hausse des taux hypothécaires moyens en février

Zurich (awp) - Après avoir balayé le plancher fin 2020, les taux hypothécaires moyens ont fortement augmenté en février. Selon la plateforme de courtage d'hypothèques Moneypark, la hausse reflète les craintes liées à l'inflation aux Etats-Unis, lesquelles ont entraîné un vive hausse des taux d'intérêts.

Les taux hypothécaires moyens de 150 banques, caisses de pension et compagnies d'assurance négociés sur la plateforme de Moneypark ont fortement augmenté, certains bondissant même de 13 points de base, indique mercredi Moneypark. A 1,3%, le taux des hypothèques fixes à échéance à dix ans sont ainsi revenus au niveau de mars 2020, peu après le début de la crise du coronavirus.

Les taux des hypothèques avec échéance à cinq ans ont connu une hausse moins prononcée, soit de six points de base à 1%. Pour les crédits hypothécaires d'une durée de deux ans, le taux est resté inchangé à 0,9%.

Moneypark note cependant qu'il s'agit d'une hausse temporaire des taux d'intérêt et qu'ils se stabiliseront à nouveau, bien qu'à un niveau légèrement plus élevé qu'en 2020. Cette anticipation repose notamment sur la persistance d'un environnement macroéconomique difficile dans la zone euro et aux Etats-Unis, d'importants partenaires commerciaux de la Suisse.

Les craintes liées à un bond de l'inflation aux Etats-Unis et les hausses des taux d'intérêt qui en ont découlé sont arrivées soudainement dans le monde entier. La frénésie de certains acteurs du marché a ainsi surpris de nombreux économistes, observe Moneypark. Ce phénomène est plus susceptible de n'être qu'un feu de paille que d'annoncer un changement de cap fondamental concernant les taux d'intérêt.

En effet, tout d'abord, l'Europe et la Suisse sont actuellement loin d'enregistrer une inflation élevée. Ensuite, dans un contexte de dettes élevées, les autorités monétaires ne décideront de relever les taux d'intérêts que si la stabilité des prix est sérieusement menacée. Finalement, la reprise économique reste faible ou est encore incertaine.

Selon Moneypark, la concurrence entre les fournisseurs va à nouveau s'intensifier sur le marché hypothécaire. Certains prestataires de capitaux alternatifs, tels que les caisses de pension et les fondations de placement, réalisent de nouveaux investissements dans la classe d'actifs hypothécaires ou prévoient d'augmenter leurs parts dans le domaine dans les mois à venir, et ce malgré la hausse à court terme des taux d'intérêts.

Cette situation devrait permettre d'éviter une nouvelle augmentation des taux d'intérêt, en particulier pour les financements hypothécaires standards.

