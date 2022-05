Forte hausse des ventes au détail aux États-Unis en avril

Les ventes au détail ont augmenté de 0,9% le mois dernier, a déclaré mardi le Département du Commerce. Les données pour mars ont été révisées à la hausse pour montrer que les ventes ont progressé de 1,4 % au lieu de 0,7 % comme indiqué précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une accélération des ventes au détail de 0,9 %, avec des estimations allant de 0,2 % à 2,0 %. L'augmentation du mois dernier reflète à la fois une forte demande et des prix plus élevés.

Les ventes au détail portent essentiellement sur des biens et ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, qui semble avoir atteint un sommet en avril. Les bars et restaurants sont la seule catégorie de services dans le rapport.

Selon la Bank of America, les dépenses globales par carte de crédit et de débit ont augmenté de 13 % en glissement annuel en avril. La banque a noté que si l'inflation entraînait une hausse des dépenses, il était "clair que la force des consommateurs va au-delà." L'inflation des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % en glissement annuel en avril.

Un marché du travail tendu génère des salaires élevés et permet aux consommateurs à court d'argent de prendre un second emploi ou de faire des heures supplémentaires, ce qui leur permet de se prémunir contre l'inflation. Les ménages ont également accumulé des économies massives pendant la pandémie, dont une partie est déployée pour maintenir les dépenses.

Mais avec la Réserve fédérale qui adopte une politique monétaire agressive pour refroidir la demande et faire baisser l'inflation, les ventes au détail devraient ralentir plus tard cette année. La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La Fed devrait augmenter les taux d'un demi-point de pourcentage lors de chacune des prochaines réunions en juin et juillet.

En excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail ont augmenté de 1,0 % en avril. Les données de mars ont également été révisées à la hausse pour montrer que ces ventes au détail dites de base ont augmenté de 1,1 % au lieu de 0,7 % comme indiqué précédemment.

Les ventes au détail de base correspondent le plus étroitement à la composante des dépenses de consommation du produit intérieur brut. La forte hausse des ventes au détail de base du mois dernier suggère que les dépenses de consommation ont pris un bon départ au deuxième trimestre, un point de vue qui est soutenu par les données des cartes de crédit et de débit de plusieurs banques montrant une augmentation des dépenses pour les voyages et les loisirs.

La vigueur des dépenses de consommation et la robustesse des investissements en équipement des entreprises ont contribué à soutenir la demande intérieure au premier trimestre, même si le PIB s'est contracté à un taux annualisé de 1,4 % en raison d'un déficit commercial record et d'un rythme légèrement modéré d'accumulation des stocks par rapport au trimestre octobre-décembre