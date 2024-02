Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu un regain d'activité en début d'année, portée par une envolée du négoce des titres obligataires alors que celui des actions s'est contracté, a annoncé jeudi l'opérateur boursier SIX Swiss Exchange.

Au total, les volumes échangés en janvier ont bondi de 26,9% sur un an à 112,9 milliards de francs suisses, alors que le nombre de transactions a décliné de 4,8% à 4,1 millions, selon un communiqué.

Le négoce d'actions, qui représente la part la plus importante des échanges sur la place zurichoise, s'est contracté de 12,8% en valeur pendant le mois sous revue, tandis que celui des titres à revenus fixes a plus que triplé et que ceux des fonds indiciels (ETF) ont progressé de 6,6%.

Quant à la Bourse madrilène BME Exchange, qui appartient également à SIX, elle a enregistré des volumes en repli de 25,9% à 32,5 milliards d'euros. Le négoce des actions (-15,1%) et des obligations (-44,4%) a fortement baissé, alors que le titres ETF ont accéléré de 13,3%.

