Les prix du cacao et du minerai de fer ont augmenté en 2023, tandis que les prix du gaz naturel et du charbon ont chuté. La plupart des produits agricoles devraient surpasser les prix de l'énergie et des métaux industriels au cours de la nouvelle année, en raison de contraintes d'approvisionnement et d'un temps sec.

L'indice Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Excess Return Index , qui comprend plus d'une douzaine de matières premières telles que le pétrole, l'or, le sucre et le cuivre, devrait chuter de 4 % en 2023 après que les hausses de taux d'intérêt ont freiné la croissance mondiale et ébranlé les marchés financiers.

Les prix du cacao ont augmenté de 72 % pour atteindre des sommets pluridécennaux en raison d'une offre limitée et le minerai de fer a augmenté de près de 55 %, la Chine cherchant à soutenir son secteur immobilier.

Mais les prix du gaz naturel et du charbon ont chuté par rapport aux records de 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ont été parmi les plus grands perdants alors que les producteurs ont augmenté leur offre et que la demande s'est ralentie.

"Un début d'hiver chaud a permis de maintenir les prix à la baisse jusqu'à présent, et s'il reste chaud comme prévu, la plupart des régions seront en mesure de passer cet hiver confortablement, avec encore plus de réserves pour l'hiver de l'année prochaine", a déclaré Lu Ming Pang, analyste en énergie chez Rystad.

Les analystes de Macquarie ont déclaré dans une note qu'ils s'attendaient à ce que la faiblesse globale des prix des matières premières se poursuive en 2024, alors que la croissance économique américaine devrait bientôt s'arrêter et que les croissances européenne et chinoise devraient rester tièdes dans le meilleur des cas.

PERFORMANCES REMARQUABLES

Les contrats à terme sur le cacao à New York ont atteint leur plus haut niveau depuis 46 ans cette année et devraient rester élevés en 2024, soutenus par une mauvaise récolte dans la principale région productrice, l'Afrique de l'Ouest, où la propagation de la maladie virale du swollen shoot a touché les cultures.

Capital Economics a déclaré dans une note que l'offre limitée combinée à une demande saisonnière élevée était susceptible de soutenir les prix élevés du cacao jusqu'en 2024, jusqu'à ce qu'une nouvelle offre arrive en octobre, au début de la prochaine saison de croissance.

En ce qui concerne le minerai de fer, les efforts déployés par la Chine pour relancer son secteur immobilier en difficulté et consolider une reprise économique post-pandémique inégale ont stimulé les prix, et d'autres gains sont attendus au début de 2024.

"Les politiques de soutien au marché de l'immobilier, associées aux attentes de nouvelles mesures de relance économique lors des réunions de prise de décision au plus haut niveau en décembre, ont agi comme des vents contraires", a déclaré Pei Hao, analyste basé à Shanghai auprès de la société de courtage FIS.

CHOCS DE L'OFFRE ALIMENTAIRE

Le temps chaud et sec dû à El Nino a eu un impact sur la production mondiale de riz, de café et de sucre, ce qui a soutenu les prix.

Les chocs d'approvisionnement sur le marché du riz ont incité l'Inde, le plus grand fournisseur mondial, à restreindre ses exportations, ce qui a fait grimper les prix de l'aliment de base le plus consommé au monde à des niveaux inégalés depuis 15 ans et a déclenché une pression inflationniste sur les denrées alimentaires.

Les prix du riz dans les principaux centres d'exportation d'Asie < RI-VNBKN5-P1>< RI-THBKN5-P1> ont grimpé de plus de 40 % en 2023 et des conditions météorologiques défavorables devraient encore réduire la production au début de l'année prochaine.

La diminution de l'offre a également déclenché une hausse des prix du café, les robustas gagnant près de 60 % en 2023.

La production de sucre en Inde devrait être inférieure à la consommation pour la première fois en sept ans et la diminution des plantations pourrait contraindre le deuxième producteur mondial à devenir un importateur net.

Le blé, le maïs et le soja devraient enregistrer des pertes en 2023, mais les prix restent vulnérables aux conditions météorologiques défavorables d'El Nino, aux restrictions à l'exportation et à l'augmentation des obligations en matière de biocarburants.

La production d'huile de palme devrait chuter l'année prochaine en raison d'El Niño, ce qui soutiendra les prix de l'huile de cuisson qui ont chuté de plus de 10 % en 2023.

AUGMENTATION DE L'OFFRE D'ÉNERGIE

L'augmentation de l'offre de pétrole, de gaz et de charbon pourrait peser sur les prix pour une deuxième année en 2024.

Les prix à terme du pétrole brut Brent et West Texas Intermediate (WTI) ont baissé d'environ 7 % cette année, pour la première fois depuis trois ans, malgré une demande mondiale de pétrole record et des réductions d'offre plus importantes de la part de l'OPEP+.

La croissance de la production hors OPEP devrait dominer en 2024, S&P Global Commodity Insights prévoyant une production record de brut et de liquides aux États-Unis, au Brésil et au Canada.

Macquarie prévoit que les prix du Brent et du WTI s'établiront en moyenne à 77 et 73 dollars le baril en 2024.

Les contrats à terme sur le gaz naturel liquéfié au comptant en Asie (LNG-AS) et sur le charbon Newcastle en Australie ont chuté de plus de 50 % par rapport aux sommets atteints l'année dernière, la demande européenne ayant diminué tandis que la Chine et l'Inde augmentaient leur production de charbon pour éviter une répétition du choc énergétique de l'année dernière.

PERSPECTIVES MITIGÉES POUR LES MÉTAUX

L'affaiblissement du dollar américain et des rendements des bons du Trésor, dans un contexte où l'on s'attend de plus en plus à ce que la Réserve fédérale mette fin au resserrement de sa politique monétaire, a aidé l'or à atteindre sa meilleure année depuis trois ans et a permis aux prix d'atteindre des records historiques au-dessus de 2 100 dollars ce mois-ci.

Citi prévoit que les prix de l'or et de l'argent augmenteront d'ici la mi-2024 en raison de la forte demande pour les métaux en tant que couverture contre les risques de baisse des actions des marchés développés et de l'immobilier.

En ce qui concerne les métaux industriels, le nickel, en baisse de plus de 40 % en 2023, a été le plus grand perdant, sous la pression de l'augmentation de l'offre en Indonésie et en Chine, les principaux producteurs.

Les prix devraient rester sous pression en 2024 en raison d'un excédent mondial pour le métal utilisé dans l'acier inoxydable et les batteries de véhicules électriques.

La demande chinoise plus faible que prévu et les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis ont pesé sur les prix, qui ont regagné un peu de terrain ces derniers mois en raison des perturbations de l'offre dues aux fermetures de mines au Panama.