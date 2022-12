Forte participation au second tour des élections en Géorgie alors que le vote anticipé se termine

Selon les sites Web des comtés, les électeurs ont dû attendre plus d'une heure dans certaines localités pour déposer leur bulletin de vote dans la course entre le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock et son adversaire républicain, l'ancienne star du football Herschel Walker.

C'est la deuxième fois en deux ans qu'une course au Sénat se termine par un second tour en Géorgie, un État où se déroulent de nombreux combats, car aucun des candidats n'a décroché la majorité des voix.

Une victoire de M. Warnock donnerait aux démocrates une majorité de 51 sièges au Sénat, qui en compte 100, ce qui leur permettrait de faire avancer un peu plus facilement les candidats du président démocrate Joe Biden à des postes judiciaires et administratifs. La plupart des lois nécessitent encore le soutien des républicains.

La Géorgie est devenue l'un des États les plus disputés de la politique américaine ces dernières années et a également été un point chaud dans la bataille sur les règles électorales.

L'année dernière, le corps législatif contrôlé par les Républicains a raccourci le second tour des élections de neuf semaines à quatre semaines, dans le cadre d'une révision radicale des lois électorales qui, selon les Démocrates, rendrait le vote plus difficile.

Les électeurs n'ont plus que cinq jours pour voter en personne avant l'élection, contre 17 jours auparavant, ce qui donne moins de chances à ceux qui veulent voter avant le jour officiel de l'élection.

Plusieurs de ces jours ont connu une participation record, ce qui a incité le secrétaire d'État républicain Brad Raffensperger à déclarer que les inquiétudes des démocrates étaient sans fondement.

"Les allégations de suppression d'électeurs en Géorgie sont des théories de conspiration pas plus valables que celles de Bigfoot", a-t-il déclaré dans une déclaration cette semaine.

Certains démocrates, cependant, affirment que les longs temps d'attente pourraient être évités. "Cela ne reflète pas seulement l'enthousiasme des électeurs, mais aussi des options sévèrement limitées", a déclaré la sénatrice d'État démocrate Michelle Au sur Twitter.

En date de vendredi matin, au moins 1 473 00 électeurs avaient déposé un bulletin de vote anticipé en personne ou par courrier, selon le bureau de M. Raffensperger. Cela correspond à 37 % du total des votes exprimés lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Les électeurs pourront voter en personne mardi et renvoyer les bulletins de vote par courrier jusqu'à ce jour également.

L'ancien président Barack Obama devait faire campagne plus tard dans la journée de vendredi pour Warnock, qui a remporté un second tour en 2021 pour un mandat de deux ans.

M. Warnock a devancé de peu M. Walker lors de l'élection du 8 novembre par 49,44 % contre 48,49 %, même si des candidats républicains ont remporté d'autres courses à l'échelle de l'État.

La campagne de M. Walker a été marquée par des accusations selon lesquelles il aurait abusé de ses petites amies dans le passé et payé pour leurs avortements, ce qui a affaibli sa position anti-avortement. Récemment, il a fait face à des allégations selon lesquelles il maintient sa résidence principale au Texas, et non en Géorgie. Walker a nié ces accusations.